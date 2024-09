Lavare i capelli con acqua micellare, è il trend Tik Tok che tutti stanno amando

Avrai sicuramente sentito parlare del trend Tik Tok in ambito haircare: lavare i capelli con acqua micellare. Sembrerebbe essere un prodotto miracoloso per la cura dei capelli, in che modo l’acqua micellare, solitamente utilizzata per la skincare del viso, potrebbe entrare a far parte dei prodotti della tua hair care qoutidiana?

Secondo le beauty expert, o comunque le appassionate di bellezza e benessere, l’acqua micellare ti permette di lavare i capelli in maniera più efficace e anche più veloce. Scopriamo subito cosa dice il trend Tik Tok a riguardo!

Acqua micellare per i capelli, è davvero efficace?

Tik Tok è il social network in cui è possibile trovare tantissimi trend da replicare anche da casa. Se una volta è andato virale l’effetto extra glowy chiamato Angelcor make up, oggi è sempre più richiesta l’acqua micellare non per il viso bensì per la chioma.

Lavare i capelli con l’acqua micellare ti permette di rimandare il classico lavaggio composto da shampoo più conditioner. In realtà, il prodotto che ti permette di rimandare lo shampoo per almeno un altro giorno esiste già e si chiama proprio shampoo a secco. Se hai i capelli sporchi e non hai tempo di lavarli, basta applicare un po’ di prodotto sul cuoio capelluto e il gioco è fatto.

Su Tik Tok, però, c’è chi ha deciso di trovare un’alternativa al classico shampoo a secco che talvolta sembrerebbe non essere poi così efficace. Il prodotto, quindi, sarebbe proprio l’acqua micellare. Applicarla su tutta la cute ti permette di far tornare i capelli lucenti e soprattutto voluminosi come se fossero stati appena lavati.

L’acqua micellare, inoltre, secondo le beauty influencer potrebbe essere utile per rimuovere l’eccesso di sebo, quindi consigliato a chi ha una cute grassa. I rimedi per contrastare i capelli grassi sono molteplici, basta trovare quello giusto a seconda delle proprie esigenze!

Ovviamente molti esperti del settore sconsigliano altamente di usare l’acqua micellare sui capelli. Il motivo è semplice: questo è un prodotto formulato per il viso, non per i capelli, quindi è doveroso scegliere sempre con cura formulazioni che siano destinate al cuoio capelluto.

L’acqua micellare è un tensioattivo diluito nell’acqua, il suo scopo è di rimuovere l’eccesso di sebo sul viso e lo sporco che si è accumulato durante il giorno. Inoltre, è anche un ottimo struccante consigliato per chi è alla ricerca di prodotti delicati e poco aggressivi sulla pelle.

Se l’acqua micellare è utilissima per la cura del viso, non significa che lo sia per i capelli. Ovviamente andando ad applicare il prodotto sulla cute non andrai a rimuovere l’eccesso di sebo, anzi i capelli resteranno comunque sporchi e assorbiranno addirittura parte del prodotto in quanto porosi. Lavare i capelli quando sono sporchi è molto importante, quindi non ti resta che utilizzare questi rimedi fai da te di shampoo a secco il meno possibile!