L’attrice italiana più famosa di sempre è finita in carcere: 17 giorni terribili

Oggi vi raccontiamo un episodio legato alla vita dell’attrice italiana più famosa di sempre e tra le più importanti del panorama internazionale. Nessuno lo sapeva, ma è stata in carcere.

Sono stati 17 giorni molto complessi per un episodio molto discutibile. Anni dopo è arrivata la risposta proprio da parte della giustizia.

Sophia Loren, una grande carriera e quel momento difficile

Sophia Loren è una vera e propria leggenda, ma nel suo passato ha dovuto affrontare anche dei momenti molto complessi. L’episodio che vi vogliamo raccontare risale al 19 maggio del 1982.

Facciamo un attimo un passo indietro. L’artista è nata a Roma il 20 settembre del 1934 per debuttare al cinema nel 1950 ad appena sedici anni con un piccolo ruolo in Cuori sul mare di Giorgio Bianchi.

In carriera l’attrice ha lavorato con tantissimi grandi registi sia italiani che stranieri divenendo una delle più grandi di sempre. Tra gli altri ha recitato per Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola, George Cukor, Charlie Chaplin e George Cukor.

Anche la lista di colleghi importanti con cui ha lavorato è lunghissima: Totò, Marlon Brando, Marcello Mastroianni, Gregory Peck, William Holden, Cary Grant, John Wayne e ancora moltissimi altri.

Il punto più alto della sua carriera arriva quando nel 1962 vince l’Oscar come migliore attrice grazie al film La Ciociara superando colleghe del livello di Audrey Hepburn e Piper Laurie. Nel 1991 Sophia poi ha ricevuto anche un Oscar onorario.

Sebbene anche lei abbia passato momenti difficili, la sua storia non è ovviamente nemmeno accostabile a quella di altri colleghi di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni.

L’arresto di Sophia Loren

Torniamo per un attimo al 19 maggio del 1982 giorno in cui Sophia Loren viene accusata con l’accusa di evasione fiscale su un imponibile di 112 milioni di euro. L’attrice fu portata nel carcere femminile di Caserta dopo essere stata prelevata nell’aeroporto romano di Fiumicino.

L’attrice rimarrà dietro le sbarre per 17 giorni e riuscì a uscire 13 prima della fine della condanna per buona condotta. Al momento dell’uscita dalla prigione dichiarò: “Mi hanno trattato bene, ma non dimenticherò il rumore della porta che si chiude. Quel tonfo fa male quando sai di non avere le chiavi”.

Al Corriere l’attrice raccontò dopo tantissimi anni: “La Cassazione ha stabilito che fu un errore del commercialista. Sapevo di non meritarlo, ma l’ho fatto come un’esperienza”.

Oggi l’attrice ha 89 anni e rimane una delle menti più illuminate del nostro paese nonché una splendida donna.