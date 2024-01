Attori morti sul set, la storia del cinema ne è piena: due sono vergognosi

Purtroppo sono molti gli attori morti sul set, la storia del cinema ne è tempestata. Alcuni però sono veramente una vergogna e lasciano tutti senza parole. Ma di cosa stiamo parlando?

Si tratta di vere e proprie morti sul lavoro, alcune per cause naturali altre invece che prevedono la responsabilità oggettiva delle produzioni. Ma andiamo a leggere tutto più da vicino.

Attori morti sul set in modo naturale

Purtroppo la morte colpisce quando meno ce lo aspettiamo e questo riguarda anche il mondo del cinema. Sono diversi infatti gli attori che hanno perso la vita sul set in maniera del tutto naturale.

Tra questi il primo che ci viene in mente è John Ritter, stella divenuta nota in tutto il mondo per la serie Tre cuori in affitto. L’attore ha perso la vita, una settimana prima del suo 55esimo compleanno, sul set di 8 semplici regole. Fu colpito da un arresto cardiaco provocato da una dissecazione dell’aorta.

Anche il noto attore Tyrone Power ebbe una fine analoga. Morì infatti nel novembre del 1958 per infarto sul set di Salomone e la regina di Saba. Aveva appena 44 anni e fu colto da un malore durante una pausa, perse la vita durante la corsa in ospedale.

Stessa fine anche per Redd Foxx che perse la vita l’11 ottobre del 1991 sul set di The Royal Family. Infarto fulminante che tutti presero inizialmente per uno scherzo dell’attore divenuto famoso per Sanford and Son. Proprio nella sitcom spesso aveva simulato un attacco cardiaco per impietosire lo scorbutico figlio.

Si tratta di storie decisamente più dolorose rispetto a quelle che vi abbiamo raccontato a proposito di improvvisi ritiri dalla scena di attori famosi.

Morti vergognose, attori perdono la vita sul set

Si possono definire vergognose invece altre morti avvenute sempre sul set di un film, ma dove, in questo caso, ci sono delle responsabilità da attribuire a produzione o a qualche membro del cast.

Molti di voi ricorderanno la tragica dipartita di Brandon Lee che morì il 31 marzo del 1993 a causa di un colpo di pistola sul set de Il Corvo. Furono molte le ipotesi su quella che alla fine sembrò la sostituzione di una pistola a salve con una a proiettili.

Meno conosciuto, ma altrettanto vergognoso, è un episodio legato alla serie Ai Confini della Realtà. Vic Morrow perse la vita insieme a un bambino presente nel cast. Durante le riprese un elicottero perse il controllo e si schiantò contro un albero. Gli attori furono decapitati dalle pale dello stesso mezzo volante.