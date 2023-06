L’attivista che ha sfidato il fast fashion: la sua impresa diventa virale

L’attivista ghanese di 30 anni Yvette Tetteh è diventata la prima persona a compiere un’impresa simile, facendo il giro del web.

Le sue azioni sono state una straordinaria dimostrazione di coraggio, determinazione e profondo amore per le risorse naturali del suo paese. Questa straordinaria impresa evidenzia la necessità di preservare i corpi idrici del Ghana e creare consapevolezza ambientale. La donna mira a invogliare i giovani ghanesi a impegnarsi per preservare l’ambiente, coltivando una generazione di cittadini consapevoli.

L’attivista ghanese Yvette Tetteh ha recentemente inciso il suo nome nei libri di storia, diventando la prima persona ad attraversare a nuoto il fiume Volta, in Ghana, da Buipe ad Ada. È stata accompagnata durante la sua impresa dai ricercatori della Fondazione Or, che hanno prelevato campioni di acqua e aria durante i suoi 40 giorni di nuoto, nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento causato dal fast fashion.

L’impressionante impresa di Yvette non solo mette in mostra il suo straordinario atletismo, ma sottolinea anche la necessità di tutelare le preziose risorse del suo paese d’origine. Il suo incredibile viaggio rappresenta una fonte d’ispirazione per tutti a lavorare per un futuro sostenibile. In Ghana, infatti, esiste una delle principali discariche al mondo di indumenti di scarto provenienti dai paesi occidentali.

L’impresa di Yvette Tetteh

Ad Accra, la capitale dello stato, giungono ogni settimana circa 15 milioni di capi di abbigliamento da tutto il mondo per essere riparati e rivenduti. Purtroppo, soltanto il 60% è riutilizzabile e il resto diventa così un rifiuto, che viene poi disperso nell’ambiente o incenerito. La maggior parte di loro è sintetica, poiché proviene dall’industria del fast fashion. Tali indumenti rilasciano nel tempo delle microplastiche in grado di avvelenare l’intero ecosistema.

Il fiume Volta, che scorre nel cuore del Ghana, è stato a lungo un simbolo di orgoglio nazionale e parte integrante del patrimonio del paese. Con i suoi paesaggi mozzafiato, la ricca biodiversità e il ruolo fondamentale nel sostenere le comunità locali, funge da ancora di salvezza per innumerevoli ghanesi. Tuttavia, deve affrontare anche minacce come l’inquinamento, la costruzione di dighe e la pesca eccessiva, che richiedono un’azione urgente per garantirne la sostenibilità a lungo termine.

Sopportando condizioni meteorologiche imprevedibili, la fatica e l’arduo compito di nuotare nelle profondità del fiume, Yvette ha mostrato un’eccezionale forza fisica e mentale durante la sua straordinaria nuotata. Al di là del trionfo personale di aver completato la storica impresa, nuotando per più di 5 ore al giorno per 40 giorni, ha portato un messaggio profondo per tutti i ghanesi, con un grido di battaglia per una maggiore tutela ambientale, incoraggiando individui, comunità e responsabili politici a dare priorità alla protezione e alla gestione sostenibile del paesaggio.