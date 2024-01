Lasagne della Befana, ricetta squisita e filante con le polpettine

Vediamo come si prepara la ricetta delle lasagne della Befana, uno squisito primo piatto delizioso arricchito dalla presenza delle polpettine.

Per arricchire il menu della Befana con un piatto saporito e speciale, degno del giorno di festa, ecco la ricetta delle lasagne della Befana. Si tratta di una pasta al forno deliziosa e diversa dal solito, perché al posto del ragù classico si usa un sugo di pomodoro normale mentre la carne si presenta nel ripieno, sotto forma di polpette.

Vedrete che non ci vorrà molto a preparare queste lasagne per la Befana, mentre si cuoce la salsa di pomodoro potete impastare le polpettine, poi vi bastano pochi minuti per assemblare il tutto e una mezzoretta per la cottura. Sentirete che bontà!

Come preparare la ricetta delle lasagne della Befana

Il nostro consiglio è di usare le sfoglie di pasta per lasagne fresche, le trovate nel banco frigo dei supermercati. Siccome sono morbide non dovrete perdere tempo a sbollentarle prima e questa ricetta sarà molto più veloce da realizzare.

Andiamo subito a vedere come si prepara questo piatto, se non volete mettere le polpette nel sugo in cottura potete anche friggerle, ma come vi indichiamo noi sono di certo più leggere.

Ingredienti

500 gr di lasagne all’uovo

300 gr di mozzarella

formaggio grattugiato 4 cucchiai

Per le polpette

500 gr di carne macinata

30 gr di formaggio grattugiato

un cucchiaio di prezzemolo tritato

due uova

150 gr di pane raffermo

sale pepe

Per il sugo

1 litro di passata di pomodoro

basilico

olio extra vergine di oliva qb

sale e pepe

Procedimento per la ricetta delle lasagne della Befana

Prima di tutto preparate le polpette mescolando tutti gli ingredienti in una ciotola, quindi la carne macinata, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, le uova, il pane raffermo bagnato e strizzato e un pizzico di sale e di pepe. Mettete le polpette su di un piatto e mettete da parte. Preparate il sugo versando l’olio in un tegame, aggiungete il pomodoro e insaporite con il basilico, appena raggiunge il bollore salate e mescolate. Unite le polpettine poche per volta nel sugo e cuocete il tutto per una ventina di minuti, a fuoco dolce e con un coperchio sul tegame. Assemblate le lasagne della Befana, quindi prendete una pirofila e bagnatela con poco sugo, senza aggiungere polpette. Distribuite uno strato di lasagne, condite con sugo e polpettine, la mozzarella a pezzettini e una spolverata di formaggio grattugiato. Sistemate un altro strato di lasagne e procedete ripetendo i passaggi. Alla fine concludete con sugo e una spolverata di formaggio grattugiato. Infornate la pirofila nel forno già caldo a 180 gradi per circa 30 minuti, sfornate, fate riposare cinque minuti e servite.

La chef consiglia: per rendere le vostre lasagne della Befana ancora più gustose potete aggiungere della besciamella tra gli strati e sulla superficie.