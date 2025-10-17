Lasagna fatta in casa con sugo di funghi porcini: il primo piatto cremoso e ricco di sapore

Per sorprendere la famiglia con un primo piatto autunnale semplice da preparare, la lasagna con sugo ai funghi porcini potrebbe fare al caso tuo. Realizzarla è semplicissimo: dovrai cimentarti nella preparazione della besciamella, del sugo ai funghi porcini e unire tutti gli ingredienti in una pirofila.

Scopri passo dopo passo come ottenere un primo piatto al forno filante e cremoso perfetto per un pranzo della domenica in famiglia!

Lasagna con sugo ai funghi porcini: ricetta sfiziosa da preparare nel fine settimana

La lasagna con sugo ai funghi porcini si prepara in poche mosse: il sugo cuoce in meno di mezz’ora, mentre la besciamella sarà pronta nel giro di cinque minuti. Insomma, il procedimento è molto semplice, anche per chi è alle prime armi in cucina.

Ingredienti

500 gr di lasagne fresche

60 gr di parmigiano grattugiato

800 gr di funghi porcini

700 ml di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

500 ml di besciamella

olio extra vergine di oliva q.b.

sale q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare il sugo ai funghi porcini. Quindi, pulisci con cura i funghi con uno strofinaccio, poi tagliali a fettine sottili. Potrai utilizzare sia i funghi freschi che surgelati. In un tegame lascia rosolare lo spicchio d’aglio nell’olio extravergine di oliva, poi aggiungi i funghi. Cuoci per qualche minuto. A questo punto dovrai coprire con la passata di pomodoro. Abbassa la fiamma, aggiusta di sale e copri, poi lascia cuocere i funghi per circa 15 – 20 minuti. Nel frattempo prepara la besciamella: segui la nostra ricetta per una salsa perfetta. Ora puoi iniziare ad assemblare la tua lasagna: in una pirofila fai uno strato di besciamella, uno di lasagna e uno di sugo ai fughi porcini. Aggiungi altra besciamella, poi spolvera del parmigiano grattugiato. Continua in questo modo alternando i vari ingredienti. L’ultimo strato sarà di besciamella e parmigiano, quindi fai un giro d’olio e inforna a 200 gradi per circa 25 minuti. Quando mancano 5 minuti, attiva la funzione grill così da ottenere una superficie croccante. Sforna e lascia intiepidire per circa 10 minuti, poi porta in tavola la tua lasagna con sugo ai funghi porcini!

Puoi arricchire la tua lasagna con gli ingredienti che preferisci: per renderla ancora più saporita, aggiungi un formaggio a tua scelta oppure ortaggi di stagione, come la zucca nelle sue diverse varianti.