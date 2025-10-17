Lasagna fatta in casa con sugo di funghi porcini: il primo piatto cremoso e ricco di sapore

di

In meno di un’ora porti in tavola un primo piatto perfetto per la domenica: la lasagna con sugo ai funghi porcini, un classico che mette tutti d’accordo

teglia di lasagna

Per sorprendere la famiglia con un primo piatto autunnale semplice da preparare, la lasagna con sugo ai funghi porcini potrebbe fare al caso tuo. Realizzarla è semplicissimo: dovrai cimentarti nella preparazione della besciamella, del sugo ai funghi porcini e unire tutti gli ingredienti in una pirofila.

Scopri passo dopo passo come ottenere un primo piatto al forno filante e cremoso perfetto per un pranzo della domenica in famiglia!

Lasagna con sugo ai funghi porcini: ricetta sfiziosa da preparare nel fine settimana

La lasagna con sugo ai funghi porcini si prepara in poche mosse: il sugo cuoce in meno di mezz’ora, mentre la besciamella sarà pronta nel giro di cinque minuti. Insomma, il procedimento è molto semplice, anche per chi è alle prime armi in cucina.

piatto con porzione di lasagna
Lasagna con sugo ai funghi porcini: ricetta sfiziosa da preparare nel fine settimana – Pourfemme.it

Ingredienti

  • 500 gr di lasagne fresche
  • 60 gr di parmigiano grattugiato
  • 800 gr di funghi porcini
  • 700 ml di passata di pomodoro
  • 1 spicchio d’aglio
  • 500 ml di besciamella
  • olio extra vergine di oliva q.b.
  • sale q.b.

Procedimento

  1. La prima cosa da fare è preparare il sugo ai funghi porcini. Quindi, pulisci con cura i funghi con uno strofinaccio, poi tagliali a fettine sottili. Potrai utilizzare sia i funghi freschi che surgelati.
  2. In un tegame lascia rosolare lo spicchio d’aglio nell’olio extravergine di oliva, poi aggiungi i funghi. Cuoci per qualche minuto.
  3. A questo punto dovrai coprire con la passata di pomodoro. Abbassa la fiamma, aggiusta di sale e copri, poi lascia cuocere i funghi per circa 15 – 20 minuti.
  4. Nel frattempo prepara la besciamella: segui la nostra ricetta per una salsa perfetta.
  5. Ora puoi iniziare ad assemblare la tua lasagna: in una pirofila fai uno strato di besciamella, uno di lasagna e uno di sugo ai fughi porcini. Aggiungi altra besciamella, poi spolvera del parmigiano grattugiato.
  6. Continua in questo modo alternando i vari ingredienti.
  7. L’ultimo strato sarà di besciamella e parmigiano, quindi fai un giro d’olio e inforna a 200 gradi per circa 25 minuti. Quando mancano 5 minuti, attiva la funzione grill così da ottenere una superficie croccante.
  8. Sforna e lascia intiepidire per circa 10 minuti, poi porta in tavola la tua lasagna con sugo ai funghi porcini!

Puoi arricchire la tua lasagna con gli ingredienti che preferisci: per renderla ancora più saporita, aggiungi un formaggio a tua scelta oppure ortaggi di stagione, come la zucca nelle sue diverse varianti.

Gestione cookie