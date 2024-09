Lasagna senza pomodoro che ameranno grandi e bambini

Cosa preparare a pranzo la domenica per tutta la famiglia? Se non hai intenzione di preparare la classica pasta al forno con il ragù, potresti optare per una lasagna bianca molto sfiziosa, filante e ricca di ingredienti.

La lasagna in bianco, quindi senza pomodoro, può essere preparata in mille modi diversi, noi ti proponiamo una versione molto semplice e veloce da preparare anche come pranzo dell’ultimo minuto.

La carne macinata sarà sempre protagonista di questo piatto sfizioso, solo che verrà preparata in precedenza senza aggiungere la passata di pomodoro. Se preferisci una versione vegetariana, puoi sempre utilizzare del macinato di soia. Puoi trovare questo ingrediente nei migliori supermercati!

Come preparare la lasagna bianca per la domenica

La lasagna classica con ragù e besciamella è un piatto molto apprezzato, ma se per diverse ragioni preferisci prepararla senza pomodoro, ecco una ricetta che ti tornerà molto utile.

Ingredienti

500 gr di lasagne fresche

500 ml di besciamella

350 gr di macinato di carne misto

300 gr di mozzarella fior di latte

1 cipolla

1 carota

1 sedano

80 ml di vino bianco secco

100 gr di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio colmo di olio extra vergine di oliva

sale

pepe

Ingredienti per la besciamella

500 ml di latte

50 gr di burro

50 gr di farina 00

noce moscata

sale

Procedimento