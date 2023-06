L’ananas non brucia i grassi, ma ha altre proprietà: da dove nasce la “falsa credenza”

L’Istituto superiore di sanità h svelato le reali proprietà dell’ananas. Ecco quali sono i suoi effetti sul corpo.

L’ananas è un frutto dalle foglie coriacee lunghe, riunite in rosette. I fiori della pianta possiedono i sepali che diventano carnosi e si sviluppano pian piano nel frutto. Una pianta riesce a produrre un solo ananas ogni 18 mesi. Questo prodotto è molto amato dalle persone per il suo sapore particolare, dal tipico gusto agrodolce.

Da sempre utilizzata come un brucia grassi, si è scoperto recentemente che in realtà non ha questo tipo di capacità. L’istituto superiore di sanità ha pubblicato un articolo nel quale viene spiegata nel dettaglio la questione. Di seguito, le vere proprietà di questo frutto e di come influisce sul nostro corpo quando l’assumiamo.

Le proprietà dell’ananas

L’ananas è ricco di acqua, all’incirca per l’86%, e contiene poche calorie (40 kcal ogni 100 grammi). Presenta una quantità discreta di potassio, vitamina A e C e infine polifenoli. È un alimento salutare, ma allo stesso modo di tanti altri tipi di frutta. Per questo motivo non si può dire che sia capace di eliminare i grassi del nostro corpo.

Questa credenza deriva dal fatto che l’ananas possiede un enzima, ovvero la bromelina che ha la capacità di rompere le molecole proteiche al fine di rendere maggiormente digeribili gli alimenti. Tale processo, però, non ha alcun tipo di attività sui grassi.

Sono stati eseguiti degli studi di tipo clinico che hanno mostrato i diversi benefici di questo frutto. Il primo è l’anti-edematosi, ovvero la riduzione della ritenzione idrica. Abbiamo poi quello anti-infiammatorio e anti-trombotico. Il che vale a dire che evita la formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni grazie alla bromelina.

Per quanto riguarda un possibile ostacolo all’assimilazione dei grassi non è presente alcun dato che lo dimostri. C’è però una curiosità interessante sull’ananas: essa contiene molta più bromelina nel gambo, piuttosto che nella polpa. Per questo motivo gli integratori alimentari che vengono venduti sono un estratto del gambo fresco: ciò permette loro di diventare un concentrato di enzima attraverso lo scarto.

Inoltre, non si tratta di un prodotto di stagione in Italia ed è sempre consigliabile optare per qualcosa di tipo locale da consumare nei tempi giusti. In ogni caso l’ananas potrebbe essere ideale per una dieta di tipo ipocalorica, ma non aiuta a dimagrire. La perdita di peso si ottiene solo con un regime alimentare corretto, insieme ad una costante attività fisica.