L’Agenzia Industria e Difesa assume diplomati e laureati: 90 posti di lavoro disponibili

L’Agenzia Industrie Difesa (AID) apre 90 posti di lavoro in tutta Italia: ecco i requisiti e le modalità di candidatura.

L’Agenzia Industrie Difesa (AID) ha lanciato due nuovi bandi di concorso per il 2023, offrendo un totale di 90 posizioni di lavoro di cui 74 per assistenti e 16 per funzionari, si tratta quindi di una straordinaria opportunità di lavoro e inserimento. Queste richieste di lavoro sono indirizzate a diplomati e laureati che cercano un impiego stabile e gratificante in diverse sedi e ruoli all’interno dell’AID.

I candidati interessati possono trovare tutti i dettagli relativi alle posizioni disponibili nei bandi ufficiali, i quali specificano i requisiti di istruzione necessari per ciascuna posizione. Per quanto riguarda gli assistenti, è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per i funzionari è necessaria una laurea nelle discipline attinenti al ruolo specifico.

Bando assistenti e funzionari AID, posti disponibili

L’Agenzia Industrie Difesa (AID) ha aperto diverse opportunità di lavoro per individui qualificati in tutta Italia. Queste posizioni coprono una vasta gamma di specializzazioni, tra cui Assistente Tecnico per Motoristica, Meccanica e Armi, Assistente Tecnico per Edilizia e Manutenzioni, Assistente Tecnico per Lavorazioni, Assistente Tecnico per Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico Artificiere, Assistente Tecnico per Elettronica, Optoelettronica e Telecomunicazioni e Assistente Tecnico per Informatica.

Queste posizioni sono distribuite in diverse sedi in tutta Italia, come Noceto di Parma in Emilia Romagna, Messina in Sicilia, Firenze in Toscana, Torre Annunziata in Campania, Castellammare e Baiano di Spoleto in Umbria, e Roma nel Lazio. La varietà dei ruoli offerti dall’Agenzia offre opportunità sia per chi è interessato a lavorare nel settore tecnico e scientifico che per coloro che hanno competenze amministrative e informatiche.

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale inPA entro il 30 novembre 2023. Per accedere alla piattaforma, è obbligatorio autenticarsi tramite SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS. Inoltre, i candidati devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

I candidati devono soddisfare una serie di requisiti generali, tra cui cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica per il ruolo specifico e godimento dei diritti civili e politici.

Per coloro che sono interessati a candidarsi, i bandi ufficiali con tutte le informazioni necessarie, inclusi i dettagli sulle sedi di lavoro e le modalità di selezione, sono disponibili sul portale inPA. Le procedure concorsuali offrono l’opportunità di un’occupazione a tempo indeterminato e pieno, garantendo stabilità e sviluppo professionale ai vincitori.