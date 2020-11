Lady Gaga reciterà al fianco di Brad Pitt

Se avete adorato l’accoppiata Lady Gaga – Bradley Cooper preparatevi, perché potrebbe esserci una nuova coppia dei vostri sogni in arrivo.

Miss Germanotta infatti, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in trattativa per unirsi al cast di Bullet Train e recitare così al fianco di Brad Pitt.

Anche se il nome di Lady Gaga non è ancora stato confermato, gli occhi si fanno subito a cuoricino pensando a come sarà vedere la cantante e l’attore insieme sul grande schermo.

La pop star ha rivelato più volte di avere un grande amore per il cinema. In un’intervista a E!News, nel 2018, ha detto: “Non avrei mai sfondato come attrice, ero pessima alle audizioni”. È probabile che adesso Gaga sia ricreduta su questa affermazione, visto che la sua performance in A Star is Born è stata decisamente apprezzata.

Lady Gaga al fianco di Pitt nel film tratto dal romanzo Marie Beetle di Kotaro Isaka

Il film, nel quale Lady Gaga dovrebbe recitare al fianco di Pitt, è un adattamento del romanzo Maria Beetle di Kotaro Isaka che racconta la storia di cinque assassini, tutti a bordo di un treno, impegnati in circostanze misteriose.

Pare che, per mantenere l’ambientazione del libro, il film sarà girato in Giappone. Nell’attesa però di avere ulteriori informazioni su Lady Gaga e il suo prossimo film, Brad Pitt è stato tra i protagonisti indiscussi di oggi, venerdì 20 novembre.

Brad Pitt, cuore d’oro

L’attore, con guanti e mascherina, è stato paparazzato mente distribuiva generi alimentari ai bisognosi in un quartiere disagiato di Los Angeles.

Secondo quanto riferito da alcuni media americani, Brad Pitt si sarebbe fermato solo per alcune brevi pause e per scambiare due chiacchiere con i volontari. Il suo, che a quanto pare va avanti già da diverso tempo, è un gesto piuttosto lodevole e Brad non è nuovo alle opere di bene. Più di una volta infatti ha dismesso i panni del “super divo” per dedicarsi ai più bisognosi.

Il 2020 di Lady Gaga

Quest’anno, Covid a parte, è stato veramente un anno d’oro per Lady Gaga. Il 29 maggio la cantante ha pubblicato il suo sesto e attesissimo album in studio, Chromatica, che ha collezionato diversi successi.

Lo scorso 31 agosto, a fronte di ben 9 nomination, Gaga si è portata a casa 5 statuette agli MTV VMA, tra cui: artista dell’anno, canzone dell’anno per Rain on Me, Miglior Tricon (premio che riconoscere un artista in tre o più discipline), miglior featuring, sempre per Rain on Me con Ariana Grande.

Inoltre, è candidata in ben quattro categorie agli American Music Awards, che si terranno a breve, lunedì 23 novembre. Nell’attesa di scoprire se Lady Gaga riuscirà a portare a casa qualche altro premio, non ci resta che sognare di vederla presto al cinema insieme a Brad Pitt.