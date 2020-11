Sullo sfondo il blu del mar mediterraneo e l’infondibile sagoma del vulcano Stromboli, in primo piano la visione raggiante di Lady Diana, a bordo di uno yacht, incorniciata dalla presenza di amici fidati, tra cui lo stilista italiano Valentino. E’ la foto pubblicata ieri da Giancarlo Giammetti, storico collaboratore e socio in affari di Valentino, sul suo profilo Instagram, insieme a una carrellata di immagini che ripercorrono l’amicizia tra la Principessa del Galles e lo stilista che per lei disegnò abiti indimenticabili.

Le foto mai viste prima

Le foto, mai viste prima, sono state scattate nell’estate del 1990 e offrono un affaccio inedito sulla vita tormentata di Lady Diana, due anni prima dalla separazione con il principe Carlo. Il suo fascino naturale e il sorriso appena accennato sulle labbra, non nascondono lo sguardo pensieroso e insicuro della principessa, che appare in tutta la sua semplicità con i capelli bagnati, la camicia viola allacciata in vita e un drink tra le mani.

Una visione estiva minacciata dall’ombra di un matrimonio profondamente infelice e dal tragico destino a cui andrà incontro la principessa del popolo. A giudicare dalle foto, sembra che Lady Diana si trovasse a bordo dello yacht privato TMBlue One della casa di moda, stretta tra il principe Kyril, noto anche come Kyril di Sassonia-Coburgo, e lo stilista italiano, allora cinquantottenne.

Un affaccio sulla vita di Lady Diana

Quando è stata scattata questa fotografia, la principessa del Galles e suo marito avevano effettivamente vissuto vite separate per circa quattro anni: il principe Carlo aveva ripreso la sua relazione con la ex fidanzata Camilla Parker-Bowles e Lady Diana aveva avuto una relazione di due anni con l’ufficiale di cavalleria James Hewitt, come racconta vividamente la quarta stagione della serie tv britannica “The Crown”. Quando le foto furono scattate nell’estate del 1990, la relazione tra Diana e Hewitt era finita, dopo che lui era stato mandato in Germania: un duro colpo per Diana che si era ormai rassegnata davanti al suo matrimonio che cadeva a pezzi.

L’amicizia con Valentino

Giancarlo Giammetti, che ha co-fondato la casa di moda con Valentino Garavani, ha condiviso anche un’altra foto di loro due che salutano la principessa a un evento formale. Nella foto appare Diana è avvolta da un elegante blazer bianco con maniche a sbuffo e rifiniture turchesi, con gonna e pochette abbinate. “Ed ecco due momenti di amicizia con la principessa Diana“, ha scritto Giancarlo, a corredo del post.

A settembre Giammetti aveva condiviso un’altra immagine di Lady Diana a bordo dello yacht, che si ritiene sia stata scattata nello stesso viaggio. Nella foto apparivano anche la moglie del principe Kyril, Rosario Saxe-Coburg, ex modella e musa ispiratrice dello stilista Valentino, insieme al marito Kyril, Primo Ministro della Bulgaria dal 2001 al 2005. Dal 2017 Kyril, che ora ha 56 anni, ha una relazione con l’imprenditrice e storica dell’arte britannica Katharine Butler, 53 anni.