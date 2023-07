L’abbraccio fa bene al cuore in tutti i sensi, diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari: il perchè

Un abbraccio non è solo un segno di affetto, ma aiuta a contro diverse malattie. È quindi un rimedio contro i problemi di cuore in ogni senso.

Un abbraccio è una delle dimostrazioni di affetto più semplice e dirette che si possa dare a un’altra persona.

Si tratta di un modo per poter trasmettere le proprie emozioni e aiutare gli altri a sentirsi meglio ma non è solo a livello emotivo che questo gesto interviene: è stato dimostrato da un esperimento effettuato da degli psicologi De Pauw University, a Greencastle (Indiana, Usa) che gli abbracci sono molto di più. L’esperimento si è svolto con 248 partecipanti divisi in coppie che dovevano trasmettere a loro partner un’emozione, che fosse positiva o negativa. La persona che riceveva l’abbraccio è riuscita a percepire la sensazione che stava provando l’altra.

Come interviene l’abbraccio sugli ormoni nel nostro corpo

Secondo la neurobiologa Sonia Canterini, che lavora all’università La Sapienza di Roma, “L’abbraccio è la forma di comunicazione non verbale più potente. Inoltre nel corpo scatena meccanismi biologici, che quando vengono a mancare provocano una sorta di astinenza”. Gli abbracci infatti comportano un aumento dei livelli di ossitocina, un ormone che interagisce con il cervello e sulle zone specifiche dell’amigdala e dell’ippocampo. Queste due parti sono adibite soprattutto alla gestione delle emozioni.

L’ossitocina è quindi in grado di far provare emozioni soprattutto positive e serve anche per ridurre lo stress che si prova in contesti sociali, per far aumentare la sicurezza in sé stessi, per riuscire a provare maggiore empatia nei riguardi delle altre persone e rinforza i legami che si stanno consolidando tra due persone. Al tempo stesso, quando non si sta a contatto con una persona con cui vi è un legame profondo, i livelli di ossitocina diminuiscono e anche per questa ragione ci si sente più tristi e spersi e con un grande desiderio di vedere il proprio partner o familiare.

Gli abbracci sono un toccasana anche per il cuore

Tra gli altri vantaggi che comportano gli abbracci ve ne è anche uno legato alla salute del proprio cuore. Gli abbracci infatti sono in grado di ridurre la pressione arteriosa e ridurre quindi il rischio di incorrere in delle malattie cardiovascolari. Questo è dovuto sempre alla produzione di ossitocina da parte del corpo durante dei momenti di affetto: tale ormone riesce quindi a far diminuire la pressione per via dell’effetto calmante che ha sulla mente e sul corpo.