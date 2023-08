La vitamina B è un toccasana per chi vuole rimanere giovane e in forma, ma in quali cibi si trova?

Per chi vuole “restare giovane” la vitamina B è fondamentale. Oltre ad essere un toccasana per il sistema nervoso e il fegato è anche utile per gli occhi, la pelle e i capelli. Le vitamine del gruppo B sono idrosolubili per questa ragione il nostro organismo non può immagazzinarle e vengono eliminate tramite l’urina.

Le vitamine del gruppo B sono principalmente 8:

Vitamina B1: converte i carboidrati in energia. Questa vitamina è detta anche iamina e serve anche per la trasmissione degli impulsi nervosi. Vitamina B2: è utile per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Questa vitamina è chiamata anche riboflavina e modifica i lipidi, i carboidrati e le proteine in energia. Vitamina B3: o niacina, è ottima per la cura della pelle. Aiuta inoltre a trasformare il cibo in energia fondamentale per il funzionamento del sistema nervoso. Vitamina B5: detta anche acido pantotenico, protegge i capelli e la pelle. Facilita la cicatrizzazione e previene la stanchezza. Vitamina B6: coinvolta nella sintesi di certi neurotrasmettitori e nel metabolismo delle proteine. Chiamata anche piridossina che per la sintesi dell’emoglobina, necessaria per trasferire l’ossigeno nel sangue. Vitamina B8: o biotina, ottima per il benessere dei capelli e della pelle. Aiuta ad avere anche un normale metabolismo energico e al funzionamento del sistema nervoso. Vitamina B9: efficace per la sintesi proteica. Serve anche per le donne in gravidanza in quanto collabora per il corretto sviluppo del DNA e del feto. La vitamina B9 assume anche il nome di acido folico. Vitamina B12: detta anche cobalamina è utile per il sistema nervoso centrale in quanto interviene nella produzione di globuli rossi.

La vitamina B: in quali cibi si trova?

Oltre ad integratori e simili da assumere su prescrizione medica, esistono alimenti che ne apportano ottime quantità all’organismo umano. E che non dovremmo mai far mancare nella nostra dieta quotidiana. Li troviamo anche laddove non immagineremmo, il che ci consente di variare ogni giorno. Di quali cibi si tratta?

Spinaci

Fegato

Pollo

Legumi

Uova

Latte

Germe di grano

Banane

Cereali integrali

Pesce

Noci

Piselli

Molluschi

Funghi

Ma come si fa capire se si ha una carenza della vita B? I sintomi possono essere diversi: insonnia, inappetenza, stanchezza, afte alla bocca, perdita di capelli, dermatiti, foruncolosi, turbe del sistema nervoso, unghie fragili, confusione mentale, fastidio alla luce solare, dolore alla digitopressione muscolare, fotofobia e disturbi visivi. Se avvertiamo uno di questi sintomi potremmo avere una carenza di vitamina B – ovviamente prima parliamone con uno specialista- e riequilibrandola ci accorgeremo che oltre alla salute fisica avremo anche un miglioramento estetico.