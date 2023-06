La villa ecologica di Gwyneth Paltrow ha necessitato di 7 anni per essere costruita: ecco come è oggi

Gwyneth Paltrow ha acquistato la proprietà nel 2016 per 4,9 milioni di dollari. I 13.000 metri quadrati sono stati completamente ridisegnati.

Sette anni di lavori, che hanno portato all’installazione di una piscina olimpionica, sessanta pannelli solari e alberi. Non sono mancate le polemiche con il quartiere – che ha giudicato la costruzione troppo massiccia. Situato a 150 km a nord-ovest di Los Angeles, questo è piuttosto popolare tra le celebrità e annovera tra i suoi abitanti Megan Markle e il principe Harry, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres. La coppia reale si è trasferita nella sua vasta villa con nove camere da letto e 16 bagni nell’esclusiva Montecito per 14,65 milioni di dollari, nel giugno 2020.

Multiproprietaria di immobili a Londra, nell’Hamptons, a Tribeca e a Malibu, Gwyneth Paltrow aveva messo gli occhi anche su Montecito, dove ha acquistato nel 2016 una nuova proprietà. Quando hanno acquistato la casa, è stato riferito che avevano bisogno di lavori estesi, per un progetto intenso che prevedeva quattro camere da letto, quattro bagni, una grande piscina e due mini appartamenti per gli ospiti.

La villa ecologica dell’attrice: un progetto durato sette anni

I 13.000 metri quadrati sono stati completamente ridisegnati. Per fare un esempio, nel giardino sono stati aggiunti gli alberi e installati sessanta pannelli solari. L’attrice e suo marito, Brad Falchuk, avevano già aperto le porte della loro incredibile casa nel febbraio 2022. Il risultato di questo progetto architettonico, guidato dall’agenzia Roman and Williams e dagli architetti Robin Standefer e Stephen Alesch, è stato descritto come “un appartamento parigino all’interno di un vecchio fienile, uno spazio fatto di soffitti alti, inondato di luce”, oltre che “un luogo che è allo stesso tempo bello e pratico”.

Circondata da lussureggianti giardini e affacciata sul mare, la casa Paltrow-Falchuk sembra proprio essere un “paradiso nascosto”, in cui l’intera famiglia può godersi il massimo del confort. L’attrice ha due figli: Apple (19 anni) e Moses (17 anni) avuto con il suo ex marito Chris Martin, star dei Coldplay con cui è stata sposata dal 2003 fino all’annuncio del loro divorzio nel 2014. I due artisti sono rimasti amici e il frontman della celebre band ad oggi ha una relazione da diversi anni con l’attrice Dakota Johnson.

L’anno della sua separazione, Gwyneth ha iniziato a frequentare Falchuk, uno scrittore e produttore televisivo, noto per aver lavorato con Ryan Murphy in Glee e nella serie American Horror Story. I due si sono sposati a luglio 2018. Prima di Gwyneth e Brad, le ultime celebrità a trasferirsi a Montecito sono stati il frontman dei Maroon 5 Adam Levine e la moglie e modella Behati Prinsloo.