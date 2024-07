La via dell’amore delle Cinque Terre

Una delle strade più belle in assoluto di questa zona ligure sta per riaprire dopo anni, tutto quello che si deve sapere su questa passeggiata.

La Via dell’Amore rientra sicuramente tra i 10 luoghi da visitare almeno una volta nella vita, è una strada interamente a picco sul mare che si trova nelle meravigliose Cinque Terre, in Liguria. Situata a poco più di un kilometro tra Riomaggiore e Manarola, è ritenuta l’attrazione più bella di questo posto.

E’ sicuramente uno dei luoghi in Italia da inserire un itinerario di trekking, la Via dell’Amore è stata chiusa per diversi anni e adesso si prepara a riaprire e dunque potrà essere nuovamente percorsa. Fa parte del sentiero Verde Azzurro ed è stata chiusa a causa dell’alto rischio di franosità.

La Via dell’Amore nelle Cinque Terre, quando riapre

Venerdì 26 luglio 2024 riaprirà al pubblico la Via dell’Amore, che come abbiamo visto è una delle attrazioni più suggestive delle Cinque Terre. Chiusa dal 2012, nel 2015 era stato aperto solo un piccolo tratto dal lato Manarola, adesso, invece, il meraviglioso percorso sarà di nuovo percorribile.

Questa via ha una storia davvero molto interessante perché pare sia un sentiero nato un po’ per casualità e un po’ come effetto collaterale. Era il 1920 quando iniziarono i lavori per la realizzazione del doppio binario della ferrovia lungo la tratta Genova-La Spezia, fu necessario costruire quella che oggi conosciamo come la Via dell’Amore per depositare materiale esplosivo.

Quando terminarono i lavori gli abitanti iniziarono a percorrere questa strada sempre più spesso che era maggiormente comoda rispetto a quella che anticamente collegava i due borghi. Il nome, così romantico, fu dato da una persona anonima che lo scrisse all’inizio e alla fine di questa strada, probabilmente affascinato dal meraviglioso panorama.

La sua bellezza ha reso la Via dell’Amore famosa in tutto il mondo, dopo l’alluvione del 2011 fu chiusa con enorme dispiacere di chi l’avrebbe voluta visitare.

Ma adesso è pronta a riaprire e sarà visitabile con la Cinque Terre Card. Per l’occasione la Regione Liguria sta organizzato un evento memorabile, del resto si tratta di uno dei percorsi più belli d’Italia ed è giusto celebrare la sua riapertura come si deve.

Sarà un momento molto importante cui prenderanno parte diverse autorità, oltre che i tanti cittadini liguri che attendevano da tempo questa data. In moltissimi sono già pronti a visitare questo luogo incantevole, che – come abbiamo detto – va visto almeno una volta nella vita.