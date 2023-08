La scienza dimostra chiaramente che questa (insospettabile) attività funge da antistress

Lo stress è il male del XXI secolo, ma secondo la scienza è possibile combatterlo con un’attività davvero insolita e inaspettata.

Scaricare lo stress è diventato indispensabile nella frenetica società odierna. Il caos della città e la marea di impegni ai quali siamo sottoposti oggigiorno spinge tantissimi a cercare una valvola di sfogo in differenti attività. C’è chi per alleviare lo stress va in palestra, chi va a fare una corsetta o una semplice passeggiata al parco; e ancora c’è chi gioca ai videogiochi o chi semplicemente si stende sul divano a guardare la tv. Secondo gli psicologi la meditazione è una pratica molto efficace per liberarsi dallo stress ma ultimamente ne è stata scoperta un’altra davvero inaspettata.

Che la contemplazione del bello fosse un nutrimento per l’anima lo sapevano fin dall’antichità. Pensiamo a quanto ‘bello’ ci hanno lasciato gli antichi greci, per esempio. Al loro tempo non esistevano metodi scientifici, ma oggi la scienza ci ha provato che l’arte ha davvero il potere di migliorare le nostre vite e di alleviare enormemente lo stress. Il merito della scoperta va all’Università State e Bicocca di Milano e alla Sapienza di Roma, che hanno condotto uno studio su una multidisciplina chiama ASBA (Anxiety, Stress, Brain-friendly museum, Approach).

Gita al museo: il nuovo antistress insospettabile ma efficace

“Che il bello ci faccia stare bene lo sappiamo da anni” ha dichiarato Raffaella Folgieri, professoressa all’Università degli Studi di Milano e autrice del progetto. “Ma noi volevamo misurare scientificamente ‘l’effetto museo’ e capire cosa succede nel nostro cervello. Così nell’ottobre dell’anno scorso abbiamo lanciato questo progetto innovativo, che andrà avanti fino ai primi mesi del 2024, perché vogliamo raccogliere tanti dati e provare a trasformare quest’esperienza in una terapia medica prescrivibile, come sta succedendo in Canada”.

In Canada i medici di famiglia possono addirittura prescrivere una gita al museo al posto dei farmaci antistress ed è proprio questo lo scopo dell’ASBA, sulla quale è stato condotto uno studio tra Novembre e Febbraio scorso. 80 volontari tra i 18 e i 70 anni hanno partecipato a sedute di mindfulness di un’ora all’interno del Museo di storia naturale e della Gallerie d’arte moderna di Milano. I risultati sono stati strabilianti: una riduzione del 25% dei livelli di stress e ansia. Una gita consapevole al museo ogni tanto potrebbe essere davvero la chiave per diminuire considerevolmente lo stress e le ansie quotidiane alle quali tutti noi siamo sottoposti, nonché di vivere l’arte in maniera nuova e diversa, più intima e consapevole.