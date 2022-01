Lui fan sfegatato di lei, con il sogno nel cassetto di conoscerla e sposarla. Lei stella di una celebre serie, che capitola e infine diventa sua moglie. Come nelle favole. E poi… No, non c’è lieto fine per Jason Momoa e Lisa Bonet, insieme per 16 anni d’amore che ci hanno fatto credere in un sentimento eterno e indistruttibile. Si sono detti addio, e così è finita anche la loro storia, quella di una delle coppie più belle e invidiate di sempre…

Lisa Bonet e Jason Momoa si sono lasciati

La star de Il trono di spade e l’attrice storica de I Robinson si sono lasciati e la fine della loro storia d’amore arriva dopo 16 anni insieme e due figli. I due attori lo avrebbero deciso di comune accordo, spezzando la favola in cui milioni di fan avevano creduto.

Si chiude così il viaggio a due di una delle coppie più belle di Hollywood, con un annuncio – come fulmine a ciel sereno – arrivato attraverso un post su Instagram. Le star stavano insieme dal 2005, ma il matrimonio si è celebrato nel 2017. La protagonista de I Robinson oggi ha 54 anni ed era già stata sposata con Lenny Kravitz, artista dal quale ha avuto la figlia Zoe.