La ricetta irresistibile del semifreddo al cocco: dessert gustosissimo da 4 ingredienti

Il semifreddo al cocco è un dolce estivo fresco, facile e veloce da preparare, con solamente 4 ingredienti: non saprai più farne a meno!

Tra le abitudini che in estate inevitabilmente cambiano, alcune riguardano il modo di mangiare e di cucinare: si preferiscono cibi più freschi e leggeri, ricette più sbrigative e meno elaborate. Anche per i dolci è lo stesso: un dessert è sempre gradito, ma il caldo asfissiante spinge ovviamente a preferire gelati e semifreddi e ad evitare il forno.

Proprio per questo abbiamo pensato di suggerirti un buonissimo dolce super adatto alle temperature roventi, ovvero il semifreddo al cocco: con soli 4 ingredienti alla portata di tutti e in appena 1 quarto d’ora potrai preparare questa autentica delizia e conservarla per più giorni senza spendere quasi nulla. Inoltre, potrai aggiungere il tuo tocco personale arricchendo il dolce con frutta, gocce di cioccolato o un po’ di liquore.

Come realizzare il semifreddo al cocco: pronto in 15 minuti e facilissimo

Amatissimo da grandi e piccini, il cocco è uno dei frutti per eccellenza della stagione estiva: a pezzi o come gelato, è una vera delizia da consumare in spiaggia ed un ottimo ingrediente come dolce a merenda o come dessert dopo i pasti. Per non parlare dei mille usi del suo latte e del suo olio in ambito cosmetico. Con la ricetta che ti proponiamo, accontenterai tutta la famiglia e impiegherai pochissimo tempo.

Innanzitutto, per un semifreddo al cocco per 6 persone ti occorrono:

3 uova;

100 gr di zucchero;

350 gr di panna liquida da montare;

120 gr di farina di cocco.

Ricopri il fondo di uno stampo con della pellicola trasparente. Versa la panna in una ciotola e montala a neve con la frusta elettrica. Fai la stessa cosa con gli albumi che metterai in un altro recipiente. Unisci in un’altra ciotola i tuorli con lo zucchero e monta anche questi fino ad ottenere un composto di colore bianco. Aggiungi la farina di cocco e continua a montare fino ad ottenere un colore uniforme.

Unisci la panna montata al composto al cocco e mescola lentamente con una spatola, inserisci anche gli albumi e continua a mescolare fino a rendere la crema liscia ed uniforme. Versa tutto il composto nello stampo foderato e col dorso di un cucchiaio elimina ogni dislivello. Ora puoi mettere il semifreddo in freezer: lascialo congelare per circa 4 ore prima di servire.