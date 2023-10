La Regina Camilla e la sfida a ping pong con Brigitte Macron: l’ammonizione ai fotografi che nessuno si aspettava

Brigitte Macron e la Regina Camilla si sfidano ad una partita a ping-pong: la moglie del Premier francese richiama i fotografi.

I sovrani britannici hanno raggiunto la Francia nel mese di settembre per poter incontrare Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. La coppia reale è stata accolta dal diplomatico francese e condotta alla Reggia di Versailles, prima per il ricevimento e poi per il soggiorno. Si sono dunque susseguiti una serie di eventi, alcuni formali altri meno, che hanno visto Re Carlo III e la Regina Camilla protagonisti. Tra le immagini che più hanno colpito la popolazione globale, non possiamo non citare il video diffuso in rete del match di ping pong improvvisato dalle due consorti.

La sovrana britannica ha sfidato persino la campionessa della nazionale francese Prithika Pavade, la quale ovviamente ha concesso alla moglie del Re un respiro di sollievo tra un colpo e l’altro. Ciò che tuttavia ha colpito in particolar modo l’opinione pubblica, si riferisce alla partita giocata contro la dama del Premier francese. Brigitte ha infatti richiamato i fotografi, pregandoli di spegnere le telecamere. Ogni tentativo di placare la curiosità dei giornalisti si è rivelato dunque vano, considerando che il video del match sia divenuto virale in rete in breve tempo.

Brigitte Macron sfida la Regina Camilla, per poi ammonire improvvisamente i fotografi

“Non filmate!” – ha esordito Brigitte Macron, un urlo disperato – ed ironico – che nasce dalla sua incapacità ad approcciarsi tranquillamente alla disciplina. La moglie del premier francese, così come la sovrana britannica stessa, non godono sicuramente della pratica necessaria per poter giocare a ping pong senza intoppi. E mentre Brigitte combatteva contro i tiri eccessivamente lunghi, Camilla non riusciva a liberarsi della rete da gioco.

Un match improvvisato che è durato pochi istanti, a causa dell’impossibilità da ambe le parti. Tuttavia, mentre la Regina, forse abituata a prestazioni di questo tipo – ha affrontato il tutto con estrema semplicità, spontaneità e indifferenza – Brigitte è apparsa evidentemente imbarazzata. Si è dunque voltata verso i giornalisti, sollevando timidamente le spalle e coprendosi il sorriso con la mano. La sovrana al contrario ha mostrato completo disinteresse e dopo poche battute si è rivolta ai presenti, stringendo loro la mano.

Nulla si può dire tuttavia in merito alla loro eleganza: Camilla ha abbandonato temporaneamente il blu in favore di un abito bianco a tre quarti, mentre Brigitte ha sfoggiato una graziosa giacca suo toni del rosso, perfetta per esaltare la sua carnagione e i suoi colori.