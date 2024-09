La Promessa, la coppia riceve un’amara notizia: fiumi di lacrime. Anticipazioni 12 settembre

Continuano le avventure de La promessa, la serie tv spagnola che racconta le vicende della giovane Jana Exposito alle prese con il lavoro al palazzo dei de Lujan. La ragazza è approdata alla tenuta di Cruz e Alonso per scoprire di più sul suo passato e sulla scomparsa della madre Dolores, avvenuta anni addietro. Una tenuta nella quale non ci si annoia mai, per via del continuo via vai di ospiti, che regalano colpi di scena a non finire. Colpi di scena che non mancheranno neanche nelle prossime puntate della soap iberica in arrivo su Canale 5. In particolare, nel corso dell’episodio in onda giovedì 12 settembre, una delle protagoniste prenderà una decisione clamorosa, che cambierà per sempre tutto. La …

Continuano le avventure de La promessa, la serie tv spagnola che racconta le vicende della giovane Jana Exposito alle prese con il lavoro al palazzo dei de Lujan. La ragazza è approdata alla tenuta di Cruz e Alonso per scoprire di più sul suo passato e sulla scomparsa della madre Dolores, avvenuta anni addietro. Una tenuta nella quale non ci si annoia mai, per via del continuo via vai di ospiti, che regalano colpi di scena a non finire. Colpi di scena che non mancheranno neanche nelle prossime puntate della soap iberica in arrivo su Canale 5.

In particolare, nel corso dell’episodio in onda giovedì 12 settembre, una delle protagoniste prenderà una decisione clamorosa, che cambierà per sempre tutto. La notizia spezzerà il cuore a qualcuno, che farà di tutto per ostacolare i piani della ragazza, decisa però a proseguire per la sua strada. In seguito le anticipazioni nel dettaglio delle prossime puntate.

La promessa, spoiler 12 settembre: Leonor ha deciso, brutto colpo per i suoi genitori

Dopo una lunga assenza, Leonor de Lujan è tornata a casa ma non lo ha fatto nel periodo più allegro per gli abitanti della tenuta. Il palazzo La promessa era, infatti, sconvolto per via dell’improvvisa sparizione della domestica Maria Fernandez, rapita da Valentin, ossessionato da lei. Non è tutto, perché Leonor dovrà fare i conti anche con un’altra verità scomoda, che non le farà affatto piacere: Martina le ha nascosto la sua relazione con Curro.

Nelle prossime puntate della soap, Leonor si mostrerà profondamente offesa dalla cugina, poiché capirà che Martina non ha avuto fiducia in lei. Nonostante questo, la sorella di Manuel si ritroverà a mettere da parte il suo risentimento e a chiedere aiuto a Martina e Curro in un momento di difficoltà. La più piccola dei de Lujan, infatti, deciderà di partire nuovamente dopo aver ricevuto un’importante offerta di lavoro dall’America. I suoi genitori, però, non saranno affatto intenzionati a darle il permesso.

Leonor spiegherà che si tratta di un’opportunità unica, con una prestigiosa azienda di moda degli Stati Uniti. Alonso e Cruz, però, credono che la ragazza non abbia bisogno di lavorare data la ricchezza della sua famiglia. Leonor, però, crede che l’eredità andrà tutta nelle mani di Manuel ed è decisa a costruirsi il suo futuro oltreoceano. Nonostante l’opposizione dei genitori, distrutti dalla notizia, alla fine Leonor lascerà la Spagna e, prima di partire, perdonerà la cugina Martina, con la quale avrà un lungo confronto.