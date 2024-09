La Promessa spoiler: episodio tremendo per Pia e Dieguito. Spunta fuori il segreto (shock) di Vera

Le anticipazioni per il nuovo episodio de La Promessa: situazione davvero shock nella telenovela spagnola, il segreto di Vera e non solo.

La prossima settimana sarà teatro di tantissimi colpi di scena per La Promessa, nuova telenovela spagnola che, su Canale 5, sta bissando il successo ottenuto da Il Segreto prima e da Una Vita poi. Le trame ambientate nella Spagna di inizio Novecento appassionano e sorprendono e i nuovi episodi non saranno da meno.

Stando alle anticipazioni trapelate per la prossima settimana, i due figli di Jana saranno in pericolo: il segreto di Vera è davvero scioccante, mentre Pia e Dieguito potrebbero vivere dei brutti momenti.

Cosa succederà nelle puntate in onda dal 9 al 13 settembre, nel consueto appuntamento (dal lunedì al venerdì) nello slot orario delle 15:45, solitamente subito dopo la puntata del daytime di Amici.

La Promessa, le anticipazioni per le puntate dal 9 al 13 settembre: pericolo per Pia e Dieguito, l’oscuro segreto di Vera

La Promessa, anche nella settimana dal 9 al 13 settembre, continuerà a portare avanti le trame lasciando tutti gli spettatori col fiato sospeso. La servitù, dopo la scomparsa di Maria, è sempre più angosciata e teme ormai il peggio: fortunatamente però, un ricordo di Alonso spingerà a cercare in una grotta nei pressi della tenuta, dove Maria viene ritrovata, salvata e riportata alla tenuta.

Nonostante sia salva, saranno giorni di tormento per Maria, con Abel in grado di scoprire ulteriori segreti circa la sua disavventura…intanto, Curro propone a Martina di rendere pubblica la loro relazione, anche se lei non si trova d’accordo. Leonor sarà pronta a dare una svolta nella sua vita, comunicando a Cruz e Alonso di voler lavorare nella moda, incontrando la loro opposizione. Il più grande colpo di scena è però legato a Jana: parlando con Curro, commetterà l’errore di confessargli la vera identità del padre del figlio di Pia, ovvero il conte Juan.

Un segreto che potrebbe distruggere la vita sia di Pia che di Dieguito: per questo, Pia non riuscirà a perdonare la sua amica. A rubare la scena è poi anche Vera, un nuovo personaggio che presenta già un alone di mistero: Pia sarà furibonda quando scoprirà che Vera è stata introdotta nella villa di nascosto, sapendo delle bugie sulla sua identità e sulla possibilità che nasconda un oscuro segreto.