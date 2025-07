La Notte nel Cuore cancellato a settembre? La decisione Mediaset

Tra tutte le soap lanciate da Mediaset nel corso di questa estate, La notte nel cuore è stata l’unica collocata in prima serata. Una scelta che si è rivelata azzeccata, poiché la serie sta collezionando ascolti record puntata dopo puntata. Una storia familiare e d’amore, incentrata sulla turbolenta vita di Sumru e delle persone che le stanno intorno. Dalla famiglia Sansalan ai gemelli Nuh e Melek, i suoi figli illegittimi.

I colpi di scena non sono mancati, soprattutto da quando è spuntata fuori la verità sui gemelli. Nelle prossime puntate ci saranno nuovi stravolgimenti della trama, ma non mancheranno cambiamenti anche per quanto riguarda la programmazione. La soap andrà in onda regolarmente per tutto il mese di agosto, ma cosa accadrà a settembre? Ecco cosa avrebbe deciso Mediaset.

La Notte nel Cuore, cambio programmazione: cosa accadrà a settembre

Riuscirà Sumru a ricucire il rapporto con tutti i suoi figli? E Nuh e Melek si ricongiungeranno con Sevilay e Cihan? Queste sono solo alcune delle domande che il pubblico di Canale 5 si sta ponendo circa le prossime puntate de La notte nel cuore. La nuova soap di Canale 5 ha conquistato i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire come proseguirà la storia degli Sansalan.

La buona notizia, per gli appassionati, è che mancano ancora diverse puntate al termine della serie, poiché le nuove puntate andranno in onda pure a settembre. Con alcune modifiche, però. Come riportato da Blastingnews.it, la durata degli episodi in onda in autunno sarà ridotta: le puntate in prime time andranno in onda dalle 21.40 alle 00.00. Il pubblico, quindi, dovrà rinunciare a circa 30 minuti in compagnia della serie made in Turchia.

La decisione Mediaset non è casuale, poiché La notte nel cuore lascerà spazio all’appuntamento col programma sportivo Pressing, la rubrica di Canale 5 dedicata al campionato di calcio di Serie A. La serie che racconta le vicende di Sumru, quindi, non sarà più trasmessa fino alle 00.30 come è successo nel corso dei mesi estivi, ma la messa in onda subirà una piccola riduzione in prime time.

Questa modifica, però, potrebbe rappresentare comunque una buona notizia per il pubblico: in questo modo, la durata complessiva della soap si ‘allunga’, proseguendo per tutto il corso dell’autunno. Intanto, la prossima puntata della serie andrà in onda regolarmente domenica 3 agosto e i colpi di scena saranno tantissimi. A partire da una scoperta che sconvolgerà la vita di Melek e degli altri protagonisti.