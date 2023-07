La notte da incubo di Milano: i danni del nubifragio hanno colpito tanti vip

Sono stati attimi tragici per la notte milanese che al suo risveglio ha visto danni di grande entità: a mostrarlo sono diversi personaggi dello spettacolo.

Per circa mezz’ora nelle strade di Milano si è vissuto il panico più totale. Nella notte del 25 luglio alle la città si è svegliata per gridare ad un’ipotetica apocalisse. Il nubifragio è iniziato alle 4 di notte con fulmini e tuoni, sentore di un temporale in corso; se non fosse che il tutto si è ben presto tramutato in raffiche di vento, grandine e conseguenti alberi scoperchiati e tetti caduti.

A mostrarci quanto accaduto sono i numerosi video su Twitter, principalmente girati in zona Porta Nuova; sino alla notizia di questa mattina proveniente dal meteorologo Marco M.M, che sempre su Twitter ci spiega: “Questa notte la città di Milano è stata colpita da un downburst con raffiche di vento orizzontali di oltre 100 km/h associate a temporale e forti precipitazioni che spesso assumono carattere grandinigeno”. In tutto ciò, anche i vip, ossia coloro che sono più esposti sui social, gridano a gran voce quanto accaduto, mostrando scene davvero incredibili nelle loro case.

I danni del nubifragio nelle case dei vip

La situazione che ci porta subito all’attenzione, è sicuramente quella di Selvaggia Lucarelli, che, scioccata da quanto accaduto a Milano, ha filmato ogni singolo istante della tragedia sulle sue stories di Instagram.

La showgirl mostra infatti le condizioni del suo terrazzo, che sino al giorno prima aveva resistito al forte temporale causa della rottura di diversi alberi, causando incidenti importanti ad auto posteggiate. Purtroppo il giorno dopo, sedie vasi e tutto ciò che era presente è stato abbattuto dalla pioggia, ma anche dalla grandine paragonabile alle dimensioni di una pesca. Anche il video del bagno mostra scene importanti, come l’acqua del gabinetto che fuoriesce da sola nella sua residenza in zona Lomellina. Molti i messaggi nella notte in risposta alle sue stories, dove le viene scritto dai suoi fan che alcuni tetti sono stati addirittura scoperchiati.

La situazione non sembra essere delle migliori neanche per Michelle Hunziker, che al risveglio ha pubblicato una storia Instagram dove mostra il suo giardino a Milano con tanto di enormi vasi capovolti completamente. “Ragazzi in 26 anni che vivo a Milano…Mai visto una cosa così”, scrive con tanto di foto. Anche Stefano De Martino stamattina mostra il video di Piazza Castelli, dove sembra di assistere ad un vero scempio, con alberi troncati in mezzo alle strade. Arisa, d’altro canto, non ha proferito parola, se non in un video in bianco della sera prima dell’accaduto: “Milano in scuro scuro. Luglio 2023. Che gran fregatura! Ma tanto se facesse caldo mi lamenterei lo stesso.” Come biasimarla, in fondo nessuno si sarebbe mai aspettato un evento del genere.