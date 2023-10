La miniera di sale più antica del mondo è anche un parco tematico: ecco dove si trova

La miniera di sale più antica del mondo è anche un parco tematico. Dove trovarla e cosa si può scoprire al suo interno.

Se siete alla ricerca di un’esperienza unica e che porti in profondità sotto terra, questo bizzarro parco a tema sotterraneo è il prossimo viaggio ideale. Immaginate un mondo di giostre e spettacoli dal vivo nel sottosuolo, ed è solo l’inizio dell’avventura. Esploreremo le caratteristiche di questo luogo e come raggiungerlo.

La miniera di sale più antica del mondo

La Salina Turda in Romania è situata nella “più antica miniera di sale del mondo“. Si trova a 120 metri di profondità all’interno, e la sua storia risale al lontano 1271 ma è solo nel 2010 che è stata trasformata in un incredibile parco a tema. Oggi attrae centinaia di migliaia di visitatori all’anno, provenienti sia dalla Romania che da tutto il mondo.

Le attrazioni da scoprire

Una delle caratteristiche più iconiche della Salina Turda è la ruota panoramica sotterranea, che si innalza per ben 20 metri. È l’unica al mondo che funziona completamente sotto terra, regalando una vista mozzafiato dei dintorni sotterranei.

Ma le meraviglie non finiscono qui. All’interno troverete l’imbarazzo della scelta per le attività divertenti, tra cui il bowling, il mini-golf per adulti e bambini, il ping-pong e il biliardo. C’è persino un parco giochi per i più piccoli con scivoli e canestri, insomma, il divertimento non manca di certo. Se desiderate esplorare le acque sotterranee, potrete fare un’indimenticabile gita in barca sul lago Theresa Mine, un’esperienza che vi lascerà senza parole.

Il divertimento non si esaurisce con le attività ricreative. La Salina Turda offre anche spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche in un enorme anfiteatro con 180 posti a sedere riscaldati, quindi anche se il clima all’esterno può essere freddo, all’interno potrete godervi lo spettacolo al caldo.

Per raggiungere le profondità della miniera, potete scegliere di scendere con un ascensore di vetro che offre una vista panoramica ineguagliabile. Dovrete avere un po’ di pazienza poiché ce n’è solo uno, a meno che non siate disposti a scendere le lunghe scale che portano alle profondità della Terra.

Non dimenticate di esplorare anche l’area circostante, dove troverete bancarelle con specialità locali come il torrone e il lango, un delizioso pane fritto servito con panna acida e formaggio. Questi sapori unici aggiungeranno un tocco speciale alla vostra visita.

Ma la Salina Turda non è solo un luogo di divertimento straordinario; si crede che il suo microclima abbia anche effetti benefici sulla salute. L’aria umida e salata all’interno della miniera è considerata utile nel trattamento dell’asma, della febbre da fieno e delle malattie della pelle. Quindi, mentre vi divertite nelle profondità sotterranee, potreste anche godere dei vantaggi per la salute.

Cosa ne pensano i visitatori

Non sorprende che molti visitatori abbiano descritto la Salina Turda come una “gemma nascosta” in Romania, mentre altri l’hanno definita “spettacolare“. Questa straordinaria combinazione di divertimento, avventura e benefici per la salute rende la Salina Turda un luogo che dovete assolutamente visitare se avete l’opportunità.

Per scoprire tutte le attività proposte al suo interno, sono veramente tantissime, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale della Salina Turda. Troverete consigli per il viaggio e gli orari di apertura e i costi dei biglietti.