La mamma di tutte le salse | la base che apre un mondo di ricette

Salsa vellutata: la base bianca perfetta da cui nascono un mondo di ricette, è questa la mamma di tutte le salse che svolta qualsiasi piatto! Sai quando vuoi fare un piatto che sorprende tutti, ma ti serve quella base che tiene insieme tutto? Ecco, questa è la salsa vellutata: cremosa, morbida, setosa e incredibilmente versatile. La preparo sempre quando voglio dare un tocco da chef ai miei piatti senza impazzire. In pratica questa, è quella cosa che salva in cucina, perché una volta che sai farla, puoi creare un mondo di ricette dietro di lei. Quello che adoro di questa salsa vellutata è che servono pochissimi ingredienti e il risultato è incredibile. Burro, farina, brodo e pochi passaggi per trasformare …

Sai quando vuoi fare un piatto che sorprende tutti, ma ti serve quella base che tiene insieme tutto? Ecco, questa è la salsa vellutata: cremosa, morbida, setosa e incredibilmente versatile. La preparo sempre quando voglio dare un tocco da chef ai miei piatti senza impazzire. In pratica questa, è quella cosa che salva in cucina, perché una volta che sai farla, puoi creare un mondo di ricette dietro di lei.

Quello che adoro di questa salsa vellutata è che servono pochissimi ingredienti e il risultato è incredibile. Burro, farina, brodo e pochi passaggi per trasformare qualunque piatto, in qualcosa di speciale. La consistenza vellutata è così piacevole da vedere e da assaggiare che ti viene voglia di immergere il cucchiaio subito. Credimi, trasforma un semplice risotto in un capolavoro, qualsiasi vellutata in una sorprendente esplosione di sapori ed è anche perfetta per addensare ed esaltare sughi di qualunque tipo per pasta, sformati e molto altro!

Salsa vellutata: la ricetta base perfetta per ogni piatto!

Insomma senti a me, allaccia il grembiule, tieni a portata di mano una frusta e una pentola antiaderente, che oggi facciamo la salsa vellutata e ti prometto che, una volta pronta, non vorrai più smettere di usarla. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 7-8 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Salsa vellutata

50 g di burro

50 g di farina 00

600 ml di brodo vegetale

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara la Salsa vellutata