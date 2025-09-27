La mamma di tutte le salse | la base che apre un mondo di ricette

Salsa vellutata: la base bianca perfetta da cui nascono un mondo di ricette, è questa la mamma di tutte le salse che svolta qualsiasi piatto!
Sai quando vuoi fare un piatto che sorprende tutti, ma ti serve quella base che tiene insieme tutto? Ecco, questa è la salsa vellutata: cremosa, morbida, setosa e incredibilmente versatile. La preparo sempre quando voglio dare un tocco da chef ai miei piatti senza impazzire. In pratica questa, è quella cosa che salva in cucina, perché una volta che sai farla, puoi creare un mondo di ricette dietro di lei.
Quello che adoro di questa salsa vellutata è che servono pochissimi ingredienti e il risultato è incredibile. Burro, farina, brodo e pochi passaggi per trasformare qualunque piatto, in qualcosa di speciale. La consistenza vellutata è così piacevole da vedere e da assaggiare che ti viene voglia di immergere il cucchiaio subito. Credimi, trasforma un semplice risotto in un capolavoro, qualsiasi vellutata in una sorprendente esplosione di sapori ed è anche perfetta per addensare ed esaltare sughi di qualunque tipo per pasta, sformati e molto altro!
Salsa vellutata: la ricetta base perfetta per ogni piatto!
Insomma senti a me, allaccia il grembiule, tieni a portata di mano una frusta e una pentola antiaderente, che oggi facciamo la salsa vellutata e ti prometto che, una volta pronta, non vorrai più smettere di usarla. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 7-8 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per la Salsa vellutata
- 50 g di burro
- 50 g di farina 00
- 600 ml di brodo vegetale
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Come si prepara la Salsa vellutata
- In una casseruola metti il burro a sciogliere a fuoco medio, senza farlo scurire. Quando poi il burro si sarà completamente fuso, unisci la farina tutta in una volta e mescola energicamente con una frusta, fino ad ottenere un composto dorato e uniforme, senza grumi.
- Aggiungi poi poco per volta il brodo vegetale, sempre mescolando con la frusta e senza fermarti, così eviti i grumi e la salsa inizia a diventare vellutata e liscia, come piace a noi.
- Continua a mescolare per 5-6 minuti, fino a quando la salsa si addensa leggermente e diventa cremosa. Aggiusta di sale e pepe a piacere, dopodiché sarà praticamente pronta all’uso.
- Questa salsa vellutata è perfetta si come addensate e per esaltare piatti, ma anche per accompagnare verdure, carni o pesce. Fidati di me, questa si che è la mamma di tutte le salse, una ricetta semplice, capace di trasformare qualsiasi piatto in qualcosa di speciale, tanto che non smetterai più di usarla.
- Se ami ricette veloci per esaltare i tuoi piatti, impara anche a preparare una perfetta besciamella. Con i segreti degli chef, sarà eccezionale, provare per credere. Buon appetito!