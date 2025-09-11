La Forza di una Donna, le anticipazioni del 13 settembre: sarà dramma

La Forza di una Donna si è ritagliata una certa fetta di audience e questo i vertici di Mediaset lo sanno bene. La fiction turca, una delle tante che ai piani alti di Cologno Monzese hanno pensato bene di acquisire per quanto riguarda i diritti di trasmissione in Italia, sta appassionando in molti con le sue vicende che sono un continuo alternarsi tra colpi di scena fatti di sorprese, amori, intrighi e tradimenti.

Proprio come con Forbidden Fruit, giunto alla sua seconda stagione, anche La Forza di una Donna sta riuscendo nell’impresa di trainare gli ascolti nella importante fascia oraria in cui è inserita. La produzione realizzata ad Istanbul ha trovato una collocazione molto importante soprattutto al sabato. Mentre Canale 5 la proporrà dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15:50 in poi, di sabato è previsto un doppio appuntamento.

La Forza di una Donna, le anticipazioni nelle puntate del sabato

Questa mossa è stata concepita per potere portare poi la più ampia fetta di telespettatori al cospetto di Silvia Toffanin e del suo “Verissimo”, a partire sempre su Canale 5 dalle 16:30. Lo stesso gioco verrà poi fatto con “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, che inizierà tra due settimane all’incirca. E per quanto riguarda le vicende de La Forza di una Donna, veniamo da uno shock importante.

È quello subito da Bahar, che viene a sapere da Jale che un certo Sarp ha fatto visita ad Enver in ospedale in seguito alla operazione subita. Per Bahar non è affatto un aggiornamento normale, anzi. Hatice allora si premura di dirle che si tratterà di certo del figlio del fruttivendolo, il cui nome è a sua volta Sarp, e che nutre un forte affetto nei confronti del sarto.

Questa spiegazione non soddisfa affatto Bahar, la quale ha tutta l’intenzione di approfondire come stanno le cose. E poi lei crede a Doruk ed alla sua versione, nonostante sia solo un bambino. Il piccolo ha detto chiaramente infatti di avere visto suo padre all’ospedale, all’interno del parcheggio, e di averlo chiamato a gran voce “Papà!”. Al sabato invece apprenderemo di come Yeliz e Ceyda si trovino in guai, grossi guai. Per quale motivo?

Yeliz e Ceyda sono rovinate

Le due donne non se la passano bene dal punto di vista economico. Ormai è da molto tempo che non possono contare su dei guadagni certi e la loro attività langue. E come si suol dire, piove sempre sul bagnato. Perché viene meno anche quella che è la loro ultima, unica scialuppa di salvataggio. Infatti Yeliz e Cyeda avevano puntato tutto il loro futuro su dei soldi che Abbas doveva loro per avere ordinato un ingente ordine di camicie.

Tutto ciò non avverrà mai però, visto che Abbas è stato fatto oggetto di una ordinanza di espulsione dal Paese con effetto immediato. E con somma sfortuna delle due donne, questo decreto ha avuto luogo prima del pagamento ricevuto, con quindi anche una enorme perdita per loro. Nemmeno Enver le potrà aiutare. Le due sarte cercheranno di limitare i danni facendosi aiutare da Arif vendendo tutta questa merce al mercato.

E senza informare Bahar, che cerca di fare il proprio compito di buona mamma ed accompagna i suoi figli a scuola. Ma è davvero a pezzi fisicamente e non ha le forze per tornare a prenderli. Anche la maestra di Doruk cerca di fare qualcosa, provando a contattare Bahar ma invano. E Piril sta pensando a quando Mert morì. Quella stessa notte conobbe Sarp.