La forza di una donna, spoiler prima settimana settembre: Sirin fa una terribile rivelazione

Il successo de La forza di una donna continua ed è sempre più clamoroso. In onda dal lunedì al venerdì su canale 5 subito dopo i due classici episodi di If you love, la serie tv turca ha conquistato tutti sin dalla prima puntata, diventando ad oggi una delle storie più seguite ed apprezzate dal pubblico italiano.

Lo sceneggiato racconta la storia di Bahar, una donna che dopo essere rimasta vedova di suo marito è costretta a studiare l’impensabile pur di non far mancare nulla ai suoi figli. Una trama emozionante e commovente, da come si può chiaramente comprendere, nella quale – com’è giusto che sia – non mancano colpi di scena ed eventi completamente inaspettati.

Nessuno mai, ad esempio, si sarebbe aspettato che Sarp, in realtà, è vivo e vegeto. E che, in tutti questi anni lontano da Bahar e i suoi figli, si è rifatto una vita. Invece, è proprio così. E quando il pubblico di canale 5 l’ha scoperto è rimasto completamente a bocca aperta. Tuttavia, i colpi di scena non sono assolutamente finiti qui.

Nelle puntate de La forza di una donna che andranno in onda dall’1 al 5 settembre, infatti, pare che Sirin farà una rivelazione sconvolgente, che lascerà completamente di stucco. Ancora una volta, quindi, la giovane sarà al centro dell’attenzione, confermando di essere disposta a tutto pur di vendicarsi di sua sorella Bahar.

Spoiler La forza di una donna dall’1 al 5 settembre: cosa rivelerà Sirin

Quando Sirin ha scoperto che Sarp, in realtà, è ancora vivo e che non è affatto morto, come lei e tutti credevano, è rimasta completamente senza parole. Dapprima con l’intenzione di raccontare tutto a sua sorella Bahar, la giovane donna non ha perso occasione di poter rivelare ogni cosa a sua madre. Da quel momento, è successo l’impensabile.

Anche Enver, infatti, è venuto a sapere del ritorno di Sarp nelle loro vite e, stanco di dover tenere tutto per sé questo segreto, racconterà tutto a Ceyda e Yeliz. Nelle puntate de La forza di una donna che andranno in onda su canale 5 dall’1 al 5 settembre, però, sembrerebbe che succederà qualcosa di inimmaginabile.

Mentre Bahar si concederà un’uscita romantica con Arif, venendo così a sapere del forte interesse dell’uomo nei suoi confronti, Enver verrà a sapere da Sirin e sua moglie una verità sconvolgente su Sarp. Oltre ad essere vivo e vegeto, infatti, l’uomo è sposato con Piril ed è padre di altri due bambini.

A questo punto, per l’uomo è troppo difficile da ingoiare questo boccone amaro e chiederà a sua figlia un incontro segreto con lui. Sirin, così, accetterà, ma informerà immediatamente Suat del loro confronto, mettendo a rischio entrambi, ma soprattutto suo padre.

Infatti, proprio quando i due uomini si incontreranno per parlare, gli uomini del suocero di Sarp li raggiungeranno, costringendo la coppia alla fuga. Quando, però, i due saranno su un taxi per scappare dalle loro grinfie, Enver si sentirà male e verrà immediatamente trasportato in ospedale.