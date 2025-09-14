La Forza di una Donna 16 settembre, nella tomba di Bahar c’è un’altra persona

Una svolta estremamente dura e terribile attende Sarp: c’entrano Bahar ed i loro figli ma non solo: c’è un’altra svolta tremenda che emerge ora.

La Forza di una Donna è tra le più avvincenti fiction che Mediaset ha proposto. Già nel corso della scorsa estate la produzione turca è riuscita a macinare degli ascolti molto soddisfacenti, in grado di toccare persino delle punte del 25%. La situazione si è fatta molto avvincente, intricata e bella densa di situazioni anche controverse e dure. Per La Forza di una Donna si va verso una scoperta che ha del terribile.

La cosa riguarda la figura di Bahar, che si trova nel bel mezzo di un complotto. C’è qualcosa che è successo e che è molto grave, e che coinvolge anche altri personaggi con i quali i telespettatori de La Forza di una Donna si sono interfacciati durante gli ultimi mesi. Ed ora a che cosa assisteranno gli affezionatissimi della soap opera girata e prodotta ad Istanbul? Scopri quelle che sono le anticipazioni di martedì 16 settembre 2025.

La Forza di una Donna, le anticipazioni del 16 settembre con grande colpo di scena

C’è uno scontro tra Sarp e Suat, con il primo che cerca di attentare alla vita del secondo. La molla che fa scattare tutto è il fatto che Bahar è probabilmente ancora viva. Sarp urlerà contro Suat proprio questo e gli rinfaccerà anche di avere tolto la vita a sua madre, oltre a chiedergli dove si trovano i suoi figli. Non c’è il corpo di Bahar nella tomba che reca ben chiaro il nome di quest’ultima infatti, bensì proprio della madre di Sarp.

È una situazione tanto strana e spiazzante quanto terribile. E la reazione di Sarp davanti al silenzio del suo suocero lo vedrà puntargli contro una pistola. Il tutto mentre Sirin spia il drammatico conciliabolo che sta avvenendo tra due, origliando da una stanza accanto. E la donna è comprensibilmente atterrita.

Sarp ora pensa tutto ad un tratto che ci sia un complotto in corso, e che Bahar ed i bambini siano vivi chissà dove. E c’è una verità da scoprire. Sarp si è persino recato al cimitero con tanto di pala per vedere che cosa celassero le tombe di famiglia; non solo quella di Bahar ma anche quelle di Nisan e Doruk, i suoi bambini.

Julide drammaticamente sparita di scena

Lì dentro c’era solamente il cadavere di Julide, sua mamma. Dei corpi di Bahar e dei piccoli invece nessuna traccia. Ed allora è evidente che Suat c’entri qualcosa. Da qui anche una aggressione fisica violenta subita dal genero.

Il più giovane dei due è convinto che l’altro c’entri qualcosa sia con la morte di Julide che con la sparizione di Bahar e dei due bambini. Sarà Munir con il suo approssimarsi ad interrompere tutto ed a fare si che Sarp se ne vada. Hatice ed Enver frattanto pure vogliono fare da ostacolo a quest’ultimo ed impedirgli che lui si rifaccia vivo. Assieme a Yeliz cercheranno di fare in modo che non avvicini ai bimbi.

Noi sappiamo che Julide, quando era ancora in vita, aveva in pugno Piril con un ricatto in cambio del silenzio sulla situazione di Bahar e dei sui figli. Ci ha pensato Suat a far sparire di scena Julide, nascondendone poi il corpo nel tumulo cimiteriale che recava il nome di Bahar. A Sarp invece aveva detto che Julide se n’era andata per sempre. Tanti torbidi segreti vengono così ala luce.