La dieta per chi ha il metabolismo lento che fa perdere dai 4 ai 10 kg

Se anche voi avete il metabolismo lento oggi vi proponiamo una dieta che vi farà perdere dai 4 ai 10 kg senza bisogno di deficit calorico

Con la dieta che vi proponiamo oggi non si ha la necessità di ricorrere al deficit calorico e pesare ogni cibo da ingerire. Le uniche due regole da seguire sono quelle di prediligere i cibi giusti e lo svolgimento dei pasti.

Quando si ricorre ad una dieta drastica capita spesso che non si riesca a dimagrire o, peggio ancora, una volta terminata si riprendono i chili in eccesso con tanto di interessi. Non sempre ricorrere al deficit calorico è cosa buona e giusta, a volte bisogna semplicemente stare attenti a cosa si mangia e quando. Con alcune tipologie di diete si potrebbe correre il rischio che l’organismo non assuma alimenti importanti di cui invece necessita.

Dieta per chi ha il metabolismo lento

Chi ha il metabolismo lento non dovrebbe mangiare cibi che contengono elevata quantità di purine, proteine difficile da smaltire. A spiegarlo è stato il professore Marcello Mandatori autore del libro “la dieta metabolica“.

Il professore consiglia invece l’assunzione di cereali non integrali.

Nella dieta per il metabolismo lento si può tranquillamente mangiare: pane, pasta, mais, polenta, orzo, avena e il riso. E’ consigliabile la carne bianca. Fanno parte della dieta uova e prosciutto crudo e pesce. Formaggi e latticini sono ammessi ma devono essere quelli freschi come la crescenza, ricotta di mucca, mozzarella e robiola. Sono previsti legumi freschi e molta verdura: broccoli, bieta, carciofi, carote, cicoria, cardi, cetrioli, insalata, cipolle, finocchi, pomodori, zucca gialla, zucchine, peperoni e melanzane. La frutta è ammessa, di ogni tipo.

Gli alimenti si possono condire tranquillamente con sale, olio extravergine d’oliva in quantità ridotte, salsa di soia, aceto di mele, aromi e spezie, dadi vegetali e limone. Per zuccherare va bene lo sciroppo di agave o fruttosio.

Con questa dieta non è necessario pesare il cibo, bisogna semplicemente alternare gli alimenti durante la giornata. Se per i primi giorni si accusano sintomi come la stanchezza, cefalea e altro vuol dire che la dieta sta funzionato. Entro cinque giorni il corpo si abituerà, facendo scomparire questi malesseri.

Ecco la dieta della settimana:

Lunedi:

Colazione: frutta, tisana, caffè o tea o orzo.

Spuntino mattutino: un succo di frutta senza zuccheri o premuta di agrumi.

Pranzo: carne bianca con verdura a scelta.

Spuntino pomeridiano: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Cena: una pietanza a scelta tra riso, pasta, polenta, couscous oppure orzo o farro con verdura a scelta.

Martedì:

Colazione: frutta, tisana, caffè o tea o orzo.

Spuntino mattutino: un succo di frutta senza zuccheri o una spremuta di agrumi.

Pranzo: pesce con verdura a scelta.

Spuntino pomeridiano: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Cena: verdure o minestra di verdura a scelta.

Mercoledì:

Colazione: frutta, tisana, caffè o tea o orzo.

Spuntino mattutino: un succo di frutta senza zuccheri o premuta di agrumi.

Pranzo: prosciutto crudo o bresaola o fesa di tacchina con verdura a scelta.

Spuntino pomeridiano: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Cena: verdure o minestra di verdure.

Giovedì:

Colazione: frutta, tisana, caffè o tea o orzo.

Spuntino mattutino: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Pranzo: carne bianca con verdura a scelta.

Spuntino pomeridiano: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Cena: una pietanza a scelta tra riso, pasta, polenta, couscous oppure orzo o farro con verdura a scelta

Venerdì:

Colazione: frutta, tisana, caffè o tea o orzo.

Spuntino mattutino: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Pranzo: pesce con verdura a scelta.

Spuntino pomeridiano: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Cena: verdure o minestra di verdura.

Sabato:

Colazione: frutta, tisana, caffè o tea o orzo.

Spuntino mattutino: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Pranzo: uova o carne bianca con verdura a scelta.

Spuntino pomeridiano: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Cena: o funghi o patate o legumi con verdura a scelta.

Domenica:

Colazione: frutta, tisana, caffè o tea o orzo.

Spuntino mattutino: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Pranzo: o formaggi freschi o pesce con verdura a scelta.

Spuntino pomeridiano: un succo di frutta senza zuccheri o spremuta di agrumi.

Cena: pesce con verdura a scelta.