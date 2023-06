La dieta della pancia piatta è la più ricercata in estate (ma in realtà è una ‘non dieta’)

Il sogno di tantissime donne è avere un corpo al top per la prova costume. Ecco la dieta della pancia piatta per avere un fisico asciutto.

L’estate è arrivata e anche la prova costume. Così, in tantissimi si affidano a diete estive facili e “miracolose” per perdere i kg di troppo in poco tempo e sfoggiare pancia piatta e fisico tonico sul bagnasciuga.

A confermarlo sono anche le ricerche online che fanno gli italiani. Su Google Trends le frasi più digitate sono: “dieta estiva per perdere 5 kg in una settimana” (+1250%), e “dieta estiva 1200 calorie”, cresciuta del 400%. In realtà, bisogna sempre fare attenzione alle diete fai da te che possono fare più danni che bene, e allontanarci ancora di più dal peso forma che tanto desideriamo.

Dieta estiva per la pancia piatta: le parole della nutrizionista

“Vedere i numeri della bilancia scendere rapidamente non ci dice nulla. Se scendi di 5 kg in una settimana allora non avrai perso altro che liquidi e muscoli, quindi massa magra, che è ciò che tiene attivo il metabolismo. Il fatidico “effetto yo-yo” è assicurato” queste sono le parole di Laura Crugnola, nutrizionista di Vita Meals, brand specializzato in diete personalizzate.

Già, perché “dieta” significa stile di vita sano mangiando alimenti di qualità che apportino tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Così, è meglio svincolarsi da tale concetto, come suggerisce la nutrizionista, abbandonando sogni legati a regimi alimentari miracolosi per avere la pancia piatta.

La soluzione, invece, passa dal lungo periodo e si focalizza sul piatto unico in cui siano riuniti tutti i macronutrienti necessari per il nostro benessere. La nutrizionista continua: “Immaginiamo di dividere idealmente il piatto a metà. In una delle due metteremo le verdure, fonte di fibre e vitamine”.

“L’altra invece va divisa ancora a metà: da una parte metteremo carboidrati a basso indice glicemico come cereali integrali, quinoa, amaranto, grano saraceno. Dall’altra una fonte di proteine come carne, pesce, uova o legumi” prosegue, aggiungendo che il tutto deve essere condito con una fonte di grassi come l’olio d’oliva. Ma anche frutta secca, avocado o olio di cocco, a seconda delle proprie preferenze.

La dieta per la pancia piatta deve essere personalizzata in base alla forma della silhouette

Piatto unico anche per il primo pasto della giornata, la colazione, prediligendo yogurt, frutta fresca e burro di arachidi. Le quantità non sono uguali per tutti ma devono variare in base alle proprie esigenze. Infatti ogni dieta (non solo quella della pancia piatta) dipende dal morfotipo. Per una fisionomia genoide o “a pera” è consigliabile assumere carboidrati nella prima parte della giornata.

Mentre la cena deve essere proteica per potenziare l’ormone notturno della crescita che aiuta ad accelerare il metabolismo. Ogni esigenza è diversa. L’esperta spiega: “Nel caso degli sportivi o di chi vuole aumentare la massa muscolare meglio aumentare la quota di carboidrati subito dopo l’allenamento e quella di proteine e fibre lontano dall’attività fisica”.

Quante calorie assumere con questa dieta?

C’è un numero che potremmo definire quasi “magico” che tutti vorrebbero conoscere. Quello delle calorie da assumere per non ingrassare. La nutrizionista Crugnola dichiara: “Per dimagrire serve sapere qual è il proprio dispendio nell’arco della giornata, che dipende dal metabolismo basale, cioè il quantitativo minimo di calorie che mi serve per vivere”.

È molto improbabile che il valore in questione sia al di sotto delle 1200 calorie, tipiche per le donne che conducono una vita sedentarie e desiderano perdere peso. Tuttavia, non è possibile parlare di una misura standard. “Se mangio meno del mio metabolismo basale, infatti, il corpo entra in ‘blocco’ e torna lo stesso problema dell’effetto yo-yo: si consumano i muscoli e si rallenta il metabolismo” prosegue l’esperta.

Una dichiarazione che potrebbe intristire chi è arrivato impreparato alla prova costume e pensava di recuperare tutto all’ultimo con una dieta fast per la pancia piatta. Ma niente panico! C’è una soluzione che potrebbe aiutare a rimanere in forma: fare più movimento (in particolare almeno 10 mila passi al giorno e tre sessioni di allenamento alla settimana). La dieta della pancia piata, inoltre, è piuttosto uno stile di vita in cui si può sgarrare anche un paio di volte alla settimana e poi tornare ad essere costanti.