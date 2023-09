La dieta degli spuntini: come funziona e che risultati dà

La dieta degli spuntini è molto utile per perdere peso mangiando spesso durante la giornata, ma quali sono i risultati che dà?

La dieta degli spuntini consente di mangiare spesso durante l’arco della giornata. Diventata ormai popolare, questa dieta aiuta a contrastare gli attacchi di fame che si avvertono al di fuori dei tre pasti principali. Gli snack da assimilare sono ovviamente salutari e proteici.

E’ una dieta molto utile per chi soffre di fame nervosa. I suoi benefici sono i seguenti:

Aiuta a controllare la fame: facendo in modo di non arrivare ai pasti principali con una fame incontrollabile.

Gestire il peso: fare gli spuntini aiuta a gestire meglio il peso. Digiunare peggiora solo la situazione in quanto rallenta il metabolismo portando ad una maggiore assimilazione calorica in seguito.

Energia: gli spuntini aiutano a prevenire cali di energia.

Quante volte al giorno bisogna fare gli spuntini? la frequenza degli spuntini varia da persona a persona. La cosa fondamentale è ascoltare il proprio corpo, non bisogna ignorare la fame in quanto si possono fare spuntini salutari più volte al giorno ma senza esagerare. Ad ogni modo è consigliabile mangiare snack 2/3 volte al giorno distribuendoli in modo uniforme tra colazione, pranzo e cena.

Cosa mangiare nella dieta degli spunti?

Per fare la dieta degli spuntini bisogna creare degli snack salutari caratterizzati da proteine, grassi e carboidrati.

Ecco cosa bisogna mangiare nella dieta degli spuntini:

Yogurt greco : ricco di probiotici e proteine ottimi per la salute digestiva. Per dare maggior sapore si può aggiungere del miele o delle bacche.

: ricco di probiotici e proteine ottimi per la salute digestiva. Per dare maggior sapore si può aggiungere del miele o delle bacche. Verdure crude : come carote, sedano, cetrioli e peperoni che si possono mangiare con dell’hommus. Tale accostamento è ricco di vitamine, proteine vegetali e fibre.

: come carote, sedano, cetrioli e peperoni che si possono mangiare con dell’hommus. Tale accostamento è ricco di vitamine, proteine vegetali e fibre. Frutta fresca : è naturalmente dolce e ricca di fibre, minerali e vitamine.

: è naturalmente dolce e ricca di fibre, minerali e vitamine. Frutta secca : come le noci, le mandorle e tanti altri tipi. Ricca di fibre, proteine e grassi salutari.

: come le noci, le mandorle e tanti altri tipi. Ricca di fibre, proteine e grassi salutari. Avocado : si può spalmare l’avocado su una fetta di pane integrale. Questa combinazione è ricca di grassi sani e carboidrati.

: si può spalmare l’avocado su una fetta di pane integrale. Questa combinazione è ricca di grassi sani e carboidrati. Uova sode: contengono la fame e garantiscono le dosi giuste di colesterolo, utili per diverse funzioni del corpo.

Giornata tipo: bisogna cominciare la giornata con del latte parzialmente scremato, due fette biscottate con la marmellata, un frutto e un caffè. Dopo due ore si può ingerire il primo spuntino salutare della giornata, fino a un massimo di otto. Si può mangiare per esempio uno yogurt greco con cetrioli e carote, oppure una mela con delle mandorle e un pezzo di parmigiano. Per gli amanti del dolce è ottima da mangiare una pesca con finocchi di latte o pistacchi insieme al miele, mezza banana e cioccolato fondente.

La cosa fondamentale è quella di evitare grassi saturi e non salutari in quanto fanno solo aumentare la fame poiché influenzano negativamente gli ormoni che regolano l’appetito e i livelli di zucchero nel sangue. Oltretutto fanno ingrassare maggiormente.