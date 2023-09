La colazione è importantissima prima di andare a scuola: cosa bisogna dare ai bambini

La colazione dei più piccoli dovrebbe essere un pasto bilanciato, che fornisca l’energia necessaria per sostenere la loro crescita.

La colazione è un rituale fondamentale che non può, e non deve, essere sottovalutato. È l’inizio della giornata, il pasto che rompe il digiuno notturno e fornisce al nostro corpo l’energia necessaria per affrontare la giornata. Non esiste una regola universale per un pasto ideale, perché le esigenze energetiche e nutrizionali variano da persona a persona. Alcuni si svegliano con un grande appetito, mentre altri potrebbero sentirsi nauseati o senza voglia di mangiare al mattino. In queste situazioni, fare un pasto abbondante può essere controproducente.

Tuttavia, le cose cambiano quando parliamo dei bambini. Per loro, infatti, il pasto iniziale diventa ancora più importante. I più piccoli, infatti, hanno bisogno di un apporto adeguato di calorie per sostenere la crescita e lo sviluppo cognitivo. Saltare la colazione o assorbire pochi nutrienti può avere delle conseguenze negative sulla loro salute fisica e mentale.

La colazione: un pasto indispensabile per i bambini

Molti studi hanno evidenziato una stretta connessione tra non mangiare in modo adeguato al mattino e un maggiore rischio di obesità. Infatti, questo comportamento può far aumentare l’appetito nel corso della giornata, portando i bambini a consumare pasti più abbondanti o snack calorici. Inoltre, può avere un impatto negativo sulle performance scolastiche. Dopo una notte di digiuno, i più piccoli hanno bisogno di energia per far funzionare al meglio il corpo e il cervello. Di conseguenza, possono avere difficoltà a concentrarsi, a memorizzare informazioni e mostrando una diminuzione generale delle prestazioni cognitive.

È vitale, quindi, che piccoli inizino la giornata con una colazione nutriente e bilanciata. Questa dovrebbe includere cibi che forniscano energia a lungo termine e aiutino a mantenere i livelli di zucchero nel sangue stabili. I carboidrati complessi, come i cereali o il pane integrale, sono ottimi in tal senso. Inoltre, è importante anche assicurarsi di consumare proteine, come uova, formaggio, yogurt o latte. Per fare il pieno di vitamine e minerali essenziali, oltre a ottenere fibre per sentirsi sazi, è possibile aggiungere frutta fresca o verdure.

Al contrario, sarebbe meglio evitare cibi ricchi di zuccheri raffinati, come dolci o cereali edulcorati, che possono causare picchi di saccarosio nel sangue e quindi far sentire la fame poco prima del pranzo. Ricordiamoci sempre che una buona colazione non solo fornisce energia per affrontare la giornata, ma insegna anche abitudini alimentari sane che possono durare tutta la vita.