Cosa mangiare e cosa no a colazione: perchè il primo pasto della giornata è fondamentale?

Il primo pasto della giornata è di particolare importanza soprattutto in estate: ecco cosa mangiare e cosa no a colazione.

La colazione è di fondamentale importanza soprattutto in estate. Difatti serve proprio a garantirci le energie necessarie per affrontare tutta la giornata, per questo deve essere nutriente. Durante la notte, in fase di riposo, il nostro corpo consuma molte energie. Il primo pasto è essenziale in quanto andiamo ad introdurne di nuove. Le temperature elevante della stagione estiva possono causare diversi problemi, come per esempio la disidratazione o “colpo di calore”. Nelle persone sensibili come bambini, anziani e soggetti patologici, in particolare, il caldo può generare problematiche di tipo cardiovascolare. Cosa mangiare, dunque, per il benessere della nostra salute?

Cosa mangiare a colazione per affrontare al meglio la giornata

La colazione, soprattutto in estate, deve essere ricca e piena di sostanze nutritive al fine di affrontare al meglio la giornata. Ecco quali sono gli elementi da assumere nel primo pasto della giornata:

Carboidrati complessi: sono costituiti da pochi zuccheri semplici, per esempio quelli derivati dai cereali. La fibra contenuta in questi ultimi migliora la funzione intestinale, dona un senso di sazietà, tiene sotto controllo la glicemia e contiene le vitamine del gruppo B ed E fondamentali per il metabolismo. La fibra inoltre contiene anche magnesio e ferro che sono essenziali per le funzioni muscolari e cognitive. I cereali permettono di mantenere anche una buona forma corporea senza particolari sforzi fisici.

Grassi polinsaturi e insaturi : sono essenziali per rallentare lo svuotamento gastrico . I grassi da assumere a colazione possono essere i latticini freschi come ricotta vaccina di pecora o capra. Salumi magri come prosciutto crudo, speck e bresaola. Semi di lino o chia e burro di arachidi o burro di mandorle: contiene omega 3 e 6 che possono ridurre il colesterolo e gli stati di infiammazione dell’organismo

: sono essenziali per . I grassi da assumere a colazione possono essere i latticini freschi come ricotta vaccina di pecora o capra. Salumi magri come prosciutto crudo, speck e bresaola. Semi di lino o chia e burro di arachidi o burro di mandorle: contiene omega 3 e 6 che possono ridurre il colesterolo e gli stati di infiammazione dell’organismo Proteine : uova, latte e derivati parzialmente scremati. Contengono un alto contenuto di vitamine, tra cui A e D . Se si è intolleranti invece vanno bene anche le bevande vegetali. Possono essere assunti salumi e insaccati che contengono ferro e zinco e danno senso di sazietà, ma attenzione a non eccedere in quanto contengono sodio e grassi saturi.

: uova, latte e derivati parzialmente scremati. . Se si è intolleranti invece vanno bene anche le bevande vegetali. Possono essere assunti salumi e insaccati che contengono ferro e zinco e danno senso di sazietà, ma attenzione a non eccedere in quanto contengono sodio e grassi saturi. Vitamine e sali minerali: contenuti nella frutta secca e fresca. La frutta a colazione – la porzione ideale è 800 grammi al giorno – aiuta anche a ridurre il rischio di diabete

Ecco un esempio di colazione salata:

150 di frutta centrifugata

20 grammi di frutta secca a piacere

40 grammi di pane

30 grammi di bresaola

Oppure se preferite una colazione dolce: