La bandiera rossa in spiaggia: tutti i significati

Quante volte in spiaggia capita di osservare la bandiera rossa e chiedersi perché è esposta? Ecco tutti i significati.

In spiaggia capita di vedere esposte delle bandiere che simboleggiano tutte qualcosa. In particolare la bandiera rossa è quella che per il suo colore rimanda subito al pericolo (si pensi anche al semaforo rosso che impedisce di attraversare un incrocio, e così via). È importante conoscere i significati della bandiera rossa esposta per evitare situazioni pericolose.

Infatti, oltre al ruolo del bagnino in spiaggia, quello delle bandiere di segnalazione è altrettanto importante perché permettono, semplicemente con uno sguardo, di capire se ci si può fare il bagno o se è meglio evitare perché pericoloso. Ad esempio le condizioni meteo potrebbero essere avverse e dunque è meglio rimanere fuori dall’acqua.

Tutti i significati della bandiera rossa esposta in spiaggia

La bandiera rossa segnala una balneazione pericolosa per cattivo tempo; si può fare il bagno ma si deve prestare cautela. Se ci sono due bandiere rosse esposte, la spiaggia è chiusa alla balneazione perché troppo pericolosa. La bandiera rossa serve quindi a segnalare ai bagnanti quando il mare è agitato e dunque è pericoloso fare il bagno.

Ma la bandiera rossa non ha solo questa funzione in quanto viene esposta dal bagnino (e anzi ha l’obbligo di esporla) quando si assenta, non è in servizio e non può prestare soccorso ai bagnanti. Infatti la bandiera è uno strumento di comunicazione, diretto e inequivocabile, che il bagnino usa con i bagnanti. Oltre alla bandiera rossa ci sono anche quella bianca che segnala invece che il servizio di salvataggio è operativo e ci si può fare il bagno tranquillamente perché le condizioni meteo sono ideali. Poi c’è la bandiera gialla che indica un servizio di sorveglianza ridotto dalle ore 13.00 alle ore 15.00, momento in cui si pranza e l’affluenza di bagnanti è ridotta.

In alcune spiagge invece, la bandiera gialla, segnala l’obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento. È bene conoscere tutti i significati delle bandiere, soprattutto della bandiera rossa per la propria sicurezza ed anche dei propri bambini. Sui lidi di solito c’è una legenda dove si possono leggere tutti i significati dei vari colori. Oppure si possono chiedere informazioni direttamente al bagnino quando è in servizio (ovvero quando non è esposta la bandiera rossa ma ad esempio quella bianca che indica appunto che il servizio di sorveglianza è attivo). In questo modo si potranno affrontare le giornate di mare con più sicurezza e tranquillità, anche quando è brutto tempo.