Kiwi, yougurt e anguria: tre ingredienti per il ghiacciolo più fresco dell’estate

Per preparare un ghiacciolo adatto all’estate possono bastare 3 ingredienti. Ecco come realizzarlo per rinfrescare anche il palato

Tra le dolci prelibatezze che possono aiutare a sopravvivere a questa calda estate, i ghiaccioli guadagnano sicuramente il primo posto. Un dolce fresco, che da sempre aiuta a rinfrescare un po’ il corpo dall’interno, che riporta all’infanzia. I ghiaccioli estivi possono essere assaporati da tutti e ce n’è per tutti i gusti, che possono essere freschi e fruttati, dolci e cremosi, e soprattutto molto facili anche da preparare.

Possono essere realizzati in tante varianti e combinazioni di gusti e per essere preparati in casa possono bastare pochissimi ingredienti, tanto da poter essere un’ottima alternativa dietetica anche al gelato normale.

Il ghiacciolo dell’estate a tre strati kiwi, anguria e yogurt

I ghiaccioli sono una scelta salutare per l’estate, perchè possono essere realizzati anche semplicemente con tanti gusti che si possono trovare in casa, come mix di frutta, Thè, yogurt, ecc. Possono rendere più piacevole anche l’integrazione di vitamine e minerali e si possono abbinare anche erbe aromatiche e balsamiche come la menta o la salvia per renderli ancora più freschi al palato. I ghiaccioli sono molto semplici e veloci da preparare, anche in famiglia. Ecco una ricetta semplice per realizzare un ghiacciolo particolare e gustoso a tre strati, serviranno solo tre ingredienti per prepararlo:

Ingredienti

Kiwi

Yogurt

Anguria

Strumenti utili

bastoncini di legno

bicchieri di plastica/ uno stampo per ghiaccioli

Preparazione

Step 1. Tagliare a cubetti l’anguria, che andrà poi inserita all’interno di un minipimer o di un frullatore. Far frullare fino a ottenere una crema, e inserire il composto all’interno di ogni stampo/ bicchiere senza raggiungere l’orlo. Successivamente aggiungere nel bicchiere/ stampo un po’ di yogurt, anche qui facendo attenzione a non riempire troppo. Una volta fatto mancherà solo l’ultimo ingrediente, il kiwi, che andrà anch’esso frullato e inserito per ultimo all’interno degli stampi/bicchieri fino a riempirli completamente.

Step 2. Inserire gli stampi/bicchieri in freezer per tutta una notte, o dalla mattina alla sera, fino a che i ghiaccioli non si saranno solidificati completamente. Una volta congelati potranno essere consumati da tutti.

La preparazione è estremamente semplice e il risultato sarà molto soddisfacente. Questo è il ghiacciolo perfetto per l’estate, che può essere consumato sia come merenda che dopo un pasto. Ovviamente la combinazione di ingredienti può essere realizzata in tanti modi differenti, creando combinazioni diverse in base ai propri gusti. E’ anche possibile frullare frutta e yogurt insieme per chi preferisse una consistenza più cremosa e densa da stuzzicare.