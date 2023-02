Kinesio face taping: il lifting naturale secondo TikTok

Si sa, l’affannosa rincorsa verso un inafferrabile e poco realistico concetto di perfezione accomuna tutti, star comprese, specie se di mezzo vi è l’inevitabile trascorrere del tempo. Tra ingegnose trovate e beauty hacks a tema skincare routine, TikTok è da considerarsi la vera patria in fatto di trattamenti bizzarri e rivoluzionari, ed è proprio da qui che arriva l’ultima novità in merito.

Si chiama Kinesio face taping, e sulla piattaforma social non si parla d’altro che di lui: parliamo di una nuova concezione di ginnastica facciale derivante dal Kinesio Taping, ossia quel trattamento medico sportivo che prevede l’utilizzo fasce e bende adesive colorate al fine di prevenire infortuni e riabilitare muscoli affaticati.

Il Kinesio face taping è un trattamento di bellezza non invasivo il quale svolge sulle zone interessate un’azione drenante ed antirughe servendosi dei noti a tutti cerotti elastici traspiranti ma applicati, in questo caso, sui muscoli del viso. I benefici effettivi appaiono numerosi, e sono da imputare a nient’altro che ad un’importante stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica.

Destinatari tipo di tale trattamento? I soggetti dai 35 anni in su, con efficacia particolare su pelli mature che presentano tipici segni quali colorito spento e scarsa elasticità quanto su chi ha a che fare con cicatrici post acneiche ed arrossamenti localizzati: la promessa è quella di contrastarne la comparsa in favore di una pelle più compatta, radiosa e vitale. Come? Cerchiamo di capirne di più.

Kinesio face taping: funziona davvero? Ecco come si esegue

Il Kinesio face taping pare esercitare un ruolo decisivo quando si parla di distendere le rughe, questo grazie alla compressione dei muscoli facciali ed alla conseguente distensione di questi, minimizzando di conseguenza l’apparire di lievi rughe d’espressione con un effetto lifting non chirurgico e per niente invasivo.

L’effetto drenante, invece, è mirato ad eliminare borse ed occhiaie e permettere alla pelle di ricevere più ossigeno e, dunque, di rigenerarsi. Ed è proprio grazie a queste due azioni che gli inestetismi vengono attenuati, con il sospiratissimo risultato di un incarnato più uniforme, rilassato e luminoso. Ma passiamo ora al procedimento: