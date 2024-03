Kiko Milano e Rossano Ferretti, la nuova linea per la bellezza dei capelli

Dall’unione tra l’expertise del brand italiano con uno dei più celebri hairstylist nasce Kiko Milano Haircare by Rossano Ferretti

Kiko Milano amplia il suo universo di bellezza con il lancio della prima linea di prodotti per la cura dei capelli. Dall’unione d’eccellenza che combina l’expertise del brand italiano con la maestria di uno dei più celebri hair-stylist nasce infatti la linea Kiko Milano Haircare by Rossano Ferretti.

Con oltre il 90% di ingredienti naturali e arricchito con estratto di noce italiana e un complesso a base di ialuronico, ogni prodotto ha un’azione nutriente e idratante sul cuoio capelluto, primo punto di partenza per avere capelli davvero sani. I benefici clinicamente provati? Nutrizione, controllo del crespo, riduzione della rottura e della secchezza.

Kiko Milano Haircare by Rossano Ferretti, i prodotti per i capelli

La nuova linea Kiko Milano Haircare by Rossano Ferretti comprende uno shampoo e un balsamo dalla texture cremosa e leggera. Si chiamano Nourish & Protect Shampoo e Nourish & Protect Conditioner, e sono entrambi studiati per nutrire e aiutare a ridurre la secchezza, per capelli forti e lucenti.

Per un ulteriore boost di idratazione c’è poi la Nourish & Protect Hair Mask. Una maschera che dona una sensazione setosa e offre un effetto rigenerante per i capelli mentre li districa.

Per proteggere i capelli dall’effetto crespo e dall’umidità durante la messa in piega, Kiko Milano Haircare by Rossano Ferretti propone il Nourish & Protect Hair Spray, che offre una protezione termica fino a 230°C. Creato per nutrire e aiutare a ridurre la secchezza dei capelli, la sua texture leggera dona una finitura lucida senza ungere.

Infine, per completare la beauty routine quotidiana per capelli lunghi, c’è il Nourish & Protect Daily Hair Serum che nutre ammorbidisce e aiuta a ridurre la secchezza. Davvero il tocco finale perfetto per il look, per capelli dall’aspetto sano!

Insomma, Kiko Milano Haircare by Rossano Ferretti offre prodotti facili da usare e ad alte prestazioni, plasmati dalle mani del maestro, che rivoluzioneranno l’haircare routine quotidiana, qualunque sia il taglio o l’acconciatura.

Chi è Rossano Ferretti

Uno dei più famosi hairstylist italiani, la cui famiglia si occupa di haircare da quasi 100 anni. Ferretti vanta un’esperienza professionale di oltre 30 anni nelle più esclusive Hair Spa di prestigiosi hotel a 5 stelle nel mondo. Segue inoltre una serie di clienti di alto profilo sparsi per il mondo ed ha anche un proprio programma televisivo internazionale.

Si chiama Hairstyle, The Talent Show ed è il primo talent dedicato al mondo dei parrucchieri, in onda su Real Time e in streaming su discovery+ e Rakuten Tv. Non c’è da stupirsi che Rossano Ferretti sia definito il World’s Hair Maestro!