Kendall Jenner, l’abito da 150.000 cristalli illumina la notte di Parigi: più accecante della Tour Eiffel

Oltre 150mila cristalli avvolgono le curve di Kendall Jenner, protagonista assoluta della Parigi Fashion Week di quest’anno.

Tra le top model più amate del momento, Kendall Jenner ha dimostrato nuovamente di essere imbattibile sulla passerella. Protagonista assoluta della Parigi Fashion Week, la nota indossatrice statunitense ha saputo oscurare le colleghe, focalizzando su di sé l’attenzione del pubblico, così come dei paparazzi, giornalisti e dell’intera popolazione globale. Rimarrà iconico il look ideato da Schiapparelli: abito rosso senza spalline in tulle stretch, arricchito dalle luminose paillettes ed abbinato ad un paio di scarpe in pelle nude. Tuttavia, nulla ha potuto battere l’opera d’arte realizzata da Ludovic de Saint Sernin.

L’artista giovanissimo, classe 1991, ha studiato moda a Parigi ed ha frequentato la Fashion Design presso ESAA Duperré. Divenuto noto nel 2017 per i suoi capi genderless, ha saputo conquistare l’opinione pubblica, cavalcando intelligentemente l’onda delle battaglie sociali contemporanee. I suoi capi ora vantano il valore di migliaia di euro, degni concorrenti delle storiche case di moda quali Versace, Valentino, Dior e simili. E’ stato Ludovic in persona a disegnare l’abito destinato alla figura esile e longilinea dell’iconica Kendall Jenner: “Sei una visione!” – le parole dello stilista per la sua musa.

Ludovic de Saint Sernin avvolge Kendall Jenner di 150mila cristalli Swarovski

Precisamente 150mila cristalli Swarovski avvolgono le curve mozzafiato di Kendall Jenner. L’abito, frutto della mente brillante dello stilista Ludovic de Saint Sernin, è stato realizzato presso l’atelier parigino, su indicazione di L’Oréal Paris. “Sono così emozionato” – le parole dell’artista di moda, espresse sull’account ufficiale della maison – “Kendall sei una visione! Creare questo look con te è stato un sogno assoluto. Ti amo così tanto!” – ha infine concluso estasiato.

Il make-up, affidato alla professionalità della truccatrice Mary Phillips, si sposa perfettamente con il design minimal dell’abito: contouring definito, rossetto nude e focus sugli occhi con uno smookey eyes sui toni del malva e del marrone. Inutile dire che il post, diffuso sui social dallo stilista, abbia contribuito ad un’onda di curiosità circa il prezzo e la sua manifattura. Il web si è diviso tra chi ha esaltato la bellezza della top model e chi invece ha fatto riferimento all’eccessiva e poco dignitosa esaltazione del lusso. Non è dato sapere al momento il valore in denaro della creazione di Ludovic, una vera opera d’arte che ha saputo conquistare il pubblico della Parigi Fashion Week 2023.