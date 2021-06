Kate Middleton sta cercando di mediare tra Harry e William

Da quando i duchi di Sussex hanno annunciato di voler lasciare i loro incarichi ufficiali, non c’è più tregua tra Harry e William. Un tempo inseparabili, sembra che oggi facciano persino fatica a guardarsi negli occhi, come si è visto durante i funerali del principe Filippo, quando Kate Middleton ha tentato di mediare tra i due fratelli.

Lo zio di Kate: “Sta provando a mediare”

Ebbene sì, se c’è qualcuno che può tentare di riappacificare William e Harry, quella è proprio la duchessa di Cambridge. Ne è convinto Gary Goldsmith, zio della duchessa. “Sta provando a mediare“, ha rivelato il fratello di Carole Middleton al magazine Closer, definendo la nipote un “brillante arbitro e pacificatrice“.

Lo abbiamo visto durante i funerali del principe Filippo, quando Kate Middleton ha rallentato il passo per lasciar parlare i due fratelli da soli, per la prima volta uno accanto all’altro dopo molto tempo. Non è chiaro se la duchessa abbia in mente un piano operativo per tentare di ricucire lo strappo causato dall’allontanamento di Harry, ma molti fonti hanno rivelato che Kate sia molto dispiaciuta per quanto sta accadendo e stia cercando di mediare tra le parti, senza esacerbare il conflitto.

Kate Middleton sempre più fondamentale per la Royal Family

Secondo quanto riferito dallo zio in persona, per la duchessa di Cambridge la famiglia e le relazioni sono tutto, come dimostra anche il rapporto profondo che la lega alla sorella Pippa e ai genitori. “È molto attenta, non vorrebbe che ci fosse una frattura, sta cercando di prendersi cura di suo marito e fare il possibile per sistemare le cose“, ha ribadito lo zio, sottolineando il ruolo centrale che Kate ha assunto all’interno degli equilibri familiari.

Ma non è soltanto lo zio a riconoscere questo ruolo fondamentale. “A parte il risentimento personale che potrebbe ancora provare per l’intervista televisiva di Harry e Meghan, ha fatto del suo meglio nel tentativo di ritagliarsi un ruolo nella riconciliazione tra i due fratelli“, sono le parole di Camilla Tominey, giornalista, esperta della Famiglia Reale.

Harry: “Kate è la sorella che non ho mai avuto”

Come forse molti di voi ricorderanno, prima dell’arrivo di Meghan Markle, anche il rapporto tra Harry e la cognata sembrava puro idillio. “È la sorella che non ho mai avuto“, aveva commentato una volta il principe Harry. E forse sarà proprio lei a sanare quella ferita ormai incurabile tra i due fratelli? Non ci resta che attendere per scoprire come finirà questa storia di principe e duchesse, tra intrighi di palazzo e rilevazioni scioccanti.