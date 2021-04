Harry e William non cammineranno uno accanto all’altro durante la cerimonia funebre per salutare il nonno appena mancato, il principe Filippo. A poche ore dai funerali del duca di Edimburgo, i tabloid britannici non fanno che parlare della distanza ormai siderale tra i due fratelli, una distanza diventata incolmabile dopo l’intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey. Infatti, secondo quanto riportato dai tabloid, tra Harry e William ci sarà il cugino Peter Philips, figlio della principessa Anna.

Harry e William si vedono per la prima volta, dopo l’intervista!

Non c’è dubbio che tutti gli occhi saranno puntati su di loro, dopo le pesanti accuse che Harry e la moglie Meghan hanno rivolto alla corona. Si tratta della prima vera occasione per la famiglia reale di riunirsi dopo tanto tempo e tante vicissitudini. Sembra passato un secolo da quando Harry ha deciso di fuggire in California, ma era soltanto il 2018. Tuttavia, l’accusa di razzismo e le frecciatine di Meghan a Kate Middleton, avrebbero accentuato ulteriormente la distanza tra i fratelli, un tempo molto affiatati.

I funerali di Filippo: come e quando si svolgeranno

I funerali del duca di Edimburgo si svolgeranno domani presso la cappella di San Giorgio, seguendo un cerimoniale che lo stesso Filippo aveva stabilito in ogni dettaglio: dalla Land Rover che trasporterà il feretro, alla corona di fiori sulla bara alla richiesta di una cerimonia privata con pochi intimi. Nel rispetto delle norme anti-covid, potranno essere presenti soltanto 30 invitati.

Chi sono i trenta ospiti: Meghan non sarà presente

Ma chi sono i trenta prescelti per partecipare ai funerali del duca di Edimburgo? Naturalmente, la Regina, i quattro figli e i nipoti. Ci sarà il principe Harry, mentre Meghan rimarrà a Los Angeles, come precauzione per la gravidanza in corso. Anche il primo ministro Boris Johnson ha fatto sapere che lascerà il suo posto ai parenti più stretti del principe Filippo. Presenti anche Peter e Zara Phillips, figli della principessa Anna, ma Peter sarà accompagnata da Autumn, da cui è separato dal 2019, mentre Mike Tindall accompagnerà la moglie Zara. Ci sarà anche Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, una delle amiche più strette di Filippo ed Elisabetta

L’addio dei sudditi commuove il principe Carlo

Anche se i funerali non saranno pubblici, i sudditi hanno deciso di rendere omaggio al principe Filippo, lanciando centinaia e centinaia di fiori e messaggi ai giardini privati di Marlborough House a St. James Palace, dove ogni giorno vengono portati i messaggi deposti a Buckingham Palace. Qui, ieri, ha fatto la sua apparizione il principe Carlo, accompagnato da Camilla, visibilmente commosso di fronte a tanto affetto. Ripreso dalle telecamere, Carlo ha letto alcuni dei messaggi dedicati al padre e in alcuni momenti è stato vicino alle lacrime.