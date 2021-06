Kate Middleton incontra Jill Biden: ed è subito intesa

Non è passata inosservata l’intesa tra Kate Middleton e Jill Biden, che si sono incontrate in Cornovaglia, in occasione del G7, a cui erano presenti entrambi i mariti. La duchessa e la first lady hanno visitato insieme una scuola nella cittadina di Hayle, la Connor Downs Academy, e insieme hanno condotto un seminario sull’emancipazione delle donne e l’importanza degli anni pre-scolastici dei bambini.

Kate e Jill, due look da favola!

Ma oltre a condividere una causa comune, tra Kate Middleton e Jill Biden sembra essere scattata un’intesa naturale, testimoniata dalle tante foto che le ritraggono affiatate e sorridenti: Kate avvolta da un tubino color fragola firmato Alexander McQueen, Jill con un abito bianco e giacca fucsia.

Kate su Lilibet: “Non vedo l’ora di conoscerla”

Incalzata dai giornalisti, Kate Middleton ha espresso un pensiero anche sulla neoarrivata di casa Sussex, Lilibet Diana, figlia del principe Harry e di Meghan Markle. “Non sono ancora riuscita a vederla“, ha risposto la duchessa a chi le chiedeva se l’avesse salutata almeno tramite FaceTime. “Le auguro il meglio, non vedo l’ora di conoscerla. Spero proprio accada presto“, ha concluso impeccabile Kate, senza dare adito a polemiche.

Kate Middleton cerca di mediare tra Harry e William

D’altra parte, da quando Harry e Meghan hanno rilasciato la loro intervista a Oprah Winfrey, il clima a Buckingham Palace sembra piuttosto teso. Dopo le accuse di razzismo e le rivelazioni di Meghan sul rapporto con la cognata Kate, la distanza tra Harry e William sembra ormai incolmabile. Eppure, nonostante tutto, sembra che Kate Middleton stia cercando di mediare tra i due fratelli e riportare un po’ di sospirata pace a Palazzo.