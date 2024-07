Kate Middleton e Letizia Ortiz: così simili, così diverse, entrambe molto amate

Kate Middleton e Letizia Ortiz sono le due figure femminili più in vista nel panorama delle monarchie europee. Ecco in cosa si somigliano e perché sono così amate.

La Principessa del Galles e moglie del principe William, primo in linea di successione al trono d’Inghilterra e la regina consorte di Spagna Letizia Ortiz sono le due donne più importanti delle monarchie europee. Entrambe, con i loro caratteri e i loro look inconfondibili, rappresentano un modello di eleganza e modernità. Ma cos’è che accomuna Kate Middleton e Letizia Ortiz, rendendole davvero speciali?

Innanzitutto le loro storie personali: nessuna delle due è nata nobile, entrambe provengono da famiglie borghesi. E poi il modo in cui sono riuscite a conquistare il cuore non solo dei loro sudditi, ma di tanta altra gente che segue le loro storie. In particolare, in questo periodo, la battaglia che Kate Middleton sta conducendo contro il cancro che l’ha colpita, costringendola a sottoporsi a duri cicli di chemioterapia.

Kate Middleton e Letizia Ortiz, le origini non aristocratiche

Sia Letizia Ortiz che Kate Middleton provengono da famiglie non aristocratiche, il che le ha rese particolarmente vicine alla gente. La “Reina” è nata il 15 settembre 1972 in una famiglia di classe media a Oviedo, Spagna. Prima di entrare a far parte della famiglia reale spagnola Letizia ha avuto una carriera di successo come giornalista e conduttrice televisiva.

Ha lavorato per diverse testate giornalistiche e ha coperto eventi di rilevanza mondiale. Divorziata da Alonso Guerrero, nel 2004 ha sposato il principe Filippo delle Asturie, attuale re di Spagna, e ha ricevuto il titolo di Sua Altezza Reale Doña Letizia principessa delle Asturie. La coppia ha due figlie, Leonor, 18 anni, e Sofia, 17 anni.

Kate Middleton, invece, è nata il 9 gennaio 1982 a Reading, in Inghilterra. Cresciuta in una famiglia borghese, Kate ha frequentato prestigiose scuole, tra cui il Marlborough College e l’Università di St. Andrews, dove ha conosciuto il principe William.

Sebbene non abbia avuto una carriera brillante come quella di Letizia Ortiz, Kate Middleton prima delle nozze con il principe William, celebrate nel 2011, ha lavorato nel settore del merchandising e del marketing, oltre ad essere coinvolta nell’azienda familiare, Party Pieces.

Kate è madre di tre bambini: George, 10 anni, secondo nella linea di successione al trono dopo papà William, Charlotte di 8 anni e Louis di 6 anni. Anche in questo duro periodo che sta affrontando, la principessa del Galles continua ad essere una madre premurosa e presente come ha sempre fatto nonostante i suoi numerosi doveri reali.

L’origine borghese e non aristocratica di Letizia Ortiz e Kate Middleton le rende figure più accessibili e relazionabili per molte persone, e, come era successo per Lady Diana Spencer, ha contribuito a costruire un’immagine di modernità e apertura nelle rispettive monarchie.

L’impegno nelle cause sociali

Sia Letizia Ortiz che Kate Middleton sono entrambe fortemente impegnate in cause sociali e umanitarie. Letizia è nota per il suo impegno nel campo dell’educazione, della salute e della lotta alle disuguaglianze di genere. Ha sostenuto numerose organizzazioni non-profit e ha utilizzato la sua posizione per sensibilizzare su questioni importanti come la violenza domestica e le malattie rare.

La sua attitudine a confrontarsi direttamente con le problematiche sociali la rende una regina moderna e vicina al popolo. Kate, dal canto suo, ha focalizzato i suoi sforzi su temi come la salute mentale, il benessere dei bambini e l’educazione.

La principessa del Galles è patrona di diverse associazioni benefiche e ha lanciato iniziative significative come la campagna Heads Together, che mira a ridurre lo stigma associato ai problemi di salute mentale. Questo impegno condiviso per migliorare la società attraverso il loro lavoro filantropico ha accresciuto il rispetto e l’ammirazione del pubblico per entrambe.

Kate Middleton e Letizia Ortiz, il rapporto con i media

La relazione con i media è un altro aspetto che accomuna Letizia Ortiz e Kate Middleton. Sin dall’inizio, entrambe hanno dovuto affrontare una costante attenzione da parte della stampa, e sono riuscite a gestire questa esposizione in modo abile e intelligente.

Letizia, con la sua esperienza giornalistica, ha una comprensione profonda del funzionamento dei media e utilizza questa conoscenza per mantenere un equilibrio tra vita privata e doveri pubblici. Kate, nonostante la pressione mediatica, riesce a mantenere una presenza positiva e gestisce le sue apparizioni pubbliche con grande naturalezza e controllo.

Poco meno di un mese fa, la principessa del Galles è tornata in pubblico in occasione del Trooping the Colour, il compleanno ufficiale di re Carlo III, nonché festa nazionale britannica, a sei mesi dall’ultima apparizione, a cinque dall’operazione addominale e a tre dall’annuncio della diagnosi di tumore. Nonostante sia debilitata dalla chemio, Kate Middleton è apparsa sorridente ed elegante come sempre, con un abito bianco longuette con fiocco black & white.

Sia Letizia Ortiz che Kate Middleton sono ammirate proprio per il loro comportamento impeccabile durante gli eventi pubblici. Entrambe mostrano una notevole capacità di gestire l’attenzione mediatica e di interagire con il pubblico in modo genuino e rispettoso.

La loro formazione e le esperienze precedenti hanno contribuito a sviluppare una professionalità che si riflette in ogni apparizione pubblica. Questo comportamento esemplare non solo le rende figure di rilievo nelle loro rispettive famiglie reali, ma anche un modello per molte persone.

Il loro stile unico e raffinato

Sia Kate Middleton che Letizia Ortiz hanno un’eleganza ed uno stile iconico, continua fonte di ispirazione per molte donne in tutto il mondo. Con una predilezione per abiti classici e sofisticati, spesso firmati da stilisti britannici, Kate Middleton riesce a combinare eleganza e semplicità in modo impeccabile.

È nota per il suo abile mix di abiti di alta moda e capi accessibili, cosa che rende il suo stile sia aspirazionale che raggiungibile. I suoi look sono sempre curati nei minimi dettagli, dalle acconciature agli accessori, e riflettono una raffinatezza senza tempo.

Letizia Ortiz, d’altra parte, è conosciuta per il suo stile sofisticato e moderno, con una predilezione per abiti eleganti e tagli contemporanei. Spesso sceglie di indossare creazioni di stilisti spagnoli, promuovendo la moda nazionale.

Letizia è capace di passare con disinvoltura da abiti formali a look casual senza perdere un grammo della sua eleganza. La sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di adattare il proprio stile alle diverse occasioni le conferiscono un’aura di sofisticata versatilità.

Perché sono diventate Regine di cuori

Sia Kate Middleton che Letizia Ortiz sono profondamente amate per diverse ragioni, tutte legate alla loro autenticità e alla loro dedizione ai doveri reali. Kate è vista come un simbolo di stabilità e continuità, una figura rassicurante che incarna i valori tradizionali della monarchia britannica. La sua capacità di mantenere un basso profilo mentre svolge ruoli di grande responsabilità è apprezzata dal pubblico che vede in lei una presenza familiare e affidabile.

Letizia, invece, è ammirata per la sua modernità e il suo impegno sociale. La sua capacità di affrontare con coraggio temi complessi e di essere una voce influente nelle questioni culturali e sociali la rendono una figura progressista e innovativa. Letizia è vista come un esempio di come la monarchia possa evolversi e rimanere rilevante nel mondo contemporaneo.

Insomma, Kate Middleton e Letizia Ortiz rappresentano due modelli diversi ma complementari di regalità moderna. Entrambe sono riuscite a conquistare il cuore della gente attraverso il loro impegno, la loro eleganza e la loro autentica dedizione ai rispettivi ruoli.

La loro capacità di bilanciare la vita pubblica e privata, di affrontare ogni sfida con grazia e determinazione e di sostenere cause importanti le rende non solo regine amate, ma anche figure ispiratrici per milioni di persone in tutto il mondo.