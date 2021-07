Bellezza

Come sono cambiati i capelli di Kate Middleton nel tempo

Come sono cambiati i capelli di Kate Middleton nel tempo Kate Middleton e i cambi di look: la Duchessa torna con un nuovo look scegliendo un taglio di capelli lungo con frangia, elemento di grande tendenza per l'autunno/inverno 2015-2016. Scopri con noi il suo nuovo look e sfoglia la gallery per ripercorrere tutti gli hairstyle che hanno reso la Duchessa di Cambridge un'icona di bellezza nel corso degli anni.