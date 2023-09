Kate Middleton conferma la rivoluzione del suo look: tailleur beige e t-shirt bianca per la sua ultima apparizione

La Principessa del Galles rivoluziona il suo look: il tailleur di Kate Middleton conquista nuovamente l’opinione pubblica.

Il mese di settembre ha aperto ufficialmente la stagione di eventi, occasioni e celebrazioni formali. La Royal Family, dopo un breve periodo di vacanza, è tornata ad occuparsi della propria agenda. Ricca di impegni la programmazione che vede i Principi del Galles protagonisti, Re Carlo III infatti ha ridotto la squadra di collaboratori senior, assegnando ai futuri sovrani regnanti una maggiore quantità di lavoro. Il primogenito della Regina Elisabetta II intende preparare suo figlio alla successione, William infatti – solo in seguito alla futura dipartita del padre – diventerà Re d’Inghilterra.

Al suo fianco, Kate Middleton ha dimostrato di avere la stoffa, l’eleganza e la raffinatezza consone al suo ruolo di consorte. Icona di stile e di bellezza, la moglie dell’erede al trono ha conquistato l’attenzione della popolazione globale. A proposito di look, sembra che la futura Regina abbia deciso di rivoluzionare completamente il suo stile. Se in passato le reali preferivano indossare gonne a tre quarti ed abiti formali, la Principessa del Galles predilige i tailleur e gli immancabili pantaloni.

Kate Middleton abbandona definitivamente gonna e abiti: la Principessa del Galles preferisce i pantaloni

Sembra che la Principessa del Galles abbia raggiunto la piena indipendenza. Kate Middleton è stata affiancata per anni dal marito William, in modo da comprendere le regole dell’etichetta e l’atteggiamento consono agli eventi pubblici. Ora, la moglie dell’erede al trono mostra piena padronanza delle norme di corte ed è quindi pronta a presenziare da sola. Ha quindi visitato di recente la sede dell’ente di beneficienza Streets of Growth, volto all’assistenza dei giovani – vittime di isolamento, soprusi e criminalità.

Niente di eccentrico e colorato per l’occasione, Kate non ha voluto togliere attenzione alla nobile causa della società. Ha quindi sfoggiato un elegante tailleur beige, pantaloni a palazzo e t-shirt bianca. Nessun gioiello sfarzoso arricchiva l’outfit della Principessa, l’unico tocco di luce risiedeva nell’anello di fidanzamento: l’iconico zaffiro appartenuto alla defunta suocera Diana Spencer. Il taglio di capelli, di recente modernizzato con il ciuffo a tendina, avvolgeva il viso grazioso della Principessa. La sua regalità, associata all’immancabile sorriso, ha fatto da garante per la buona riuscita dell’evento. Kate, oltre a dialogare con i giovani, ha potuto confrontarsi con i membri soci dell’ente, che da anni si impegnano per difendere i più deboli dagli abusi.