Junk food, un fenomeno sempre più allarmante: di cosa si tratta e quali sono i suoi effetti

C’è una nuova questione preoccupante che riguarda il Junk food, da cui si è sempre più attratti, con effetti per la salute.

Il termine “junk food” (cibo spazzatura) è stato coniato da Michael F. Jacobson e indica tutti quegli alimenti inutili o dannosi per l’organismo, caratterizzati da uno scarso valore nutrizionale. Sono alimenti poveri di proteine, fibre e vitamine e, allo stesso tempo, hanno un alto contenuto calorico perché ricchi di zuccheri semplici, grassi e sale.

Sono i prodotti molto pubblicizzati, di solito non costano tanto e hanno tanta attrattiva sia sugli adulti ma anche sui bambini. Avendo uno scarso valore nutrizionale, è evidente che non c’è nessun vantaggio nel mangiarli (se non un appagamento nel momento stesso in cui si consumano).

Quali cibi rientrano nel junk food e quali sono gli effetti

Nel junk food rientrano i cibi con un’alta concentrazione di grassi, additivi alimentari (come aromi, coloranti e conservanti). Si tratta di cibo che il cervello considera “buono” ed ecco perché si è portati a mangiarlo spesso, perché fa provare esperienze piacevoli. Si attiva il “circuito della ricompensa” che porta ad appagamento e gratificazione con il rilascio di dopamina (l’ormone della felicità). Ecco perché si è continuamente spinti a mangiare junk food.

Tra gli alimenti normalmente considerati junk food rientrano:

dolci e prodotti da forno (torte, biscotti e gelati)

caramelle e dolciumi

alimenti confezionati dolci e salati (patatine e merendine)

cibi precotti e preconfezionati

bibite gassate e zuccherate (anche succhi di frutta e bevande energetiche)

fast food (hamburger, hot dog, patatine fritte)

carne lavorata

cibi fritti

bevande alcoliche

pizza (preconfezionata)

yogurt lavorati quindi tipo gelato

cereali per la colazione non naturali con cioccolato, scagliette, zucchero

cioccolato (in particolare quello povero di cacao e ricco di burro e zucchero)

Gli effetti del junk food sul fisico sono molto importanti, nello specifico è fondamentale porre attenzione su:

neuroinfiammazione, una reazione a livello cerebrale simile a quella innescata dal consumo di alimenti a cui si è allergici

simile a quella innescata dal consumo di alimenti a cui si è allergici alterazione della capacità di ricevere i segnali di senso di pienezza inviati dall’intestino (quindi questo porta a mangiare sempre di più)

inviati dall’intestino (quindi questo porta a mangiare sempre di più) riduzione della neuroplasticità , ossia della capacità che hanno i neuroni (le cellule del cervello) di riorganizzarsi costantemente in risposta agli stimoli ambientali con conseguenze a livello di apprendimento e capacità di formare nuovi ricordi

, ossia della capacità che hanno i neuroni (le cellule del cervello) di riorganizzarsi costantemente in risposta agli stimoli ambientali con conseguenze a livello di apprendimento e capacità di formare nuovi ricordi aumento dei livelli di stress

spossatezza

disturbi del sonno

perdita di energia

difficoltà di concentrazione

calo dell’umore

deterioramento dei denti

obesità

colesterolo alto

disturbi cardiovascolari

disturbi dell’umore

Per evitare di consumare junk food, trovare delle alternative più sane e salutari provando a mangiare cibo con valori nutrizionali più elevati e cucinare in casa scegliendo ingredienti di qualità e non cibo confezionato. Ancora, optare per fonti di carboidrati integrali invece che raffinati e scegliere cibo naturale, dal basso apporto calorico e povero di glutine (frutta, verdura, pesce, pollo).

Modificare il proprio stile di vita può fare davvero la differenza: anche quando si fa la spesa, stare più attenti a leggere le etichette e ad interpretare le diciture “senza zuccheri aggiunti”. Fare anche regolare attività fisica può essere un di più per uscire da cattive abitudini alimentari che molte volte portano ad obesità e altri problemi di salute molto gravi.