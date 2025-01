Jessica Morlacchi, la confessione a sorpresa su Memo Remigi: “Non lo sa nessuno”

Tra le protagoniste assolute dell’attuale edizione del Grande Fratello, da cui ha deciso di ritirarsi spontaneamente, Jessica Morlacchi è tornata sul piccolo schermo per raccontarsi ai microfoni di Verissimo. Un’intervista intensa, quella che l’ex voce di Gazosa ha rilasciato a Silvia Toffanin, durante ha parlato dell’esperienza nella Casa, ma anche dei problemi con gli attacchi di panico e del rapporto speciale che la lega ai suoi genitori.

Negli ultimi minuti dell’intervista, c’è stato spazio anche per lo spiacevole episodio che ha visto coinvolti Jessica e Memo Remigi quando entrambi erano parte del cast di Oggi è un altro giorno, il programma Rai di Serena Bortone. Programma dal quale, nell’ottobre del 2022, il cantante fu allontanato immediatamente dopo le accuse di molestie ricevute dalla Morlacchi. A distanza di quasi due anni, Jessica ha rivelato un retroscena inedito.

Jessica Morlacchi e Memo Remigi, cosa accadde dopo pochi mesi dal triste episodio: viene fuori solo ora

Nella puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio 2025, Silvia Toffanin ha ospitato in studio sia Jessica Morlacchi che Memo Remigi. Due artisti di cui si è parlato a lungo un po’ di tempo fa per via di un episodio che fece molto discutere: la cantante accusò l’amico e collega di averla palpeggiata durante la trasmissione Oggi è un altro giorno.

A Verissimo, Jessica non ha avuto bisogno di avere un faccia a faccia con Remigi poiché, come confessato da lei stessa per la prima volta, tra loro c’è già stato un chiarimento. “Non lo sa nessuno, ma o io Memo Remigi dopo qualche mese ci siamo chiariti tra di noi, abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori. È successo quello che è successo ma di base c’era un bene profondo“.

Jessica ha ammesso di aver sentito Memo anche prima dell’ingresso al GF e di aver ricevuto il suo in bocca al lupo. “Io e Memo ci vogliamo assolutamente bene, io perdono le brave persone, non c’è motivo per continuare ad essere arrabbiati. Le cose possono succedere, mi sono tanto arrabbiata, poi si parla ,c’è il dialogo e si capisce che l’amicizia che c’è stata non era da buttar via così”

Anche Remigi, nel corso della sua intervista, è tornato sulla questione, non nascondendo di aver trascorso un periodo molto duro. “Purtroppo è successo un bruttissimo episodio, devo dire forse mal interpretato, perché c’è modo e modo di vedere una situazione. Lì c’è stata proprio una condanna sopra le righe, una fucilazione senza nessuna giustificazione vera, mi ha fatto molto male. Io per due anni sono rimasto senza lavoro, è un momento brutto che cerco di dimenticare.”