I Bennifer sull’orlo del divorzio? Cosa succede tra Jlo e Ben Affleck

La conferma del ritorno di fiamma dei Bennifer ci ha riportato indietro nel tempo, regalandoci una ventata di sogni direttamente dal cuore di Hollywood. Oggi, un anno dopo quelle emozioni, ci troviamo davanti a una domanda clamorosa: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sull’orlo del divorzio? La risposta non è come (forse) immaginate…

Cosa succede tra Jlo e Ben Affleck

Cosa sta succedendo tra Jlo e Ben Affleck? La misteriosa assenza dal favore dei flash ha alimentato le voci di una rottura (di nuovo) tra i due divi, ma le cose stanno davvero così?

Foto Instagram | @bendos_everyday

A darci la risposta è una fonte che, ai microfoni di UsWeekly, avrebbe smentito categoricamente la rottura. Ma non è tutto: secondo l’indiscrezione che fa il giro del mondo, Jlo e consorte si starebbero godendo il terzo mese di luna di miele al riparo dai curiosi!

Le voci di crisi rimbalzate sui media internazionali riguardano la presunta diversità di vedute tra i due artisti. Si narra ancora, infatti, che la “goccia” capace di far traboccare il vaso sarebbe lo stile di Ben Affleck, e non solo in fatto di vita.

La star non sopporterebbe le sigarette del marito e il suo vizio del fumo, così come il suo look. Molto più casual di come ci si aspetterebbe da un divo di Hollywood, Affleck è diventato ormai arcinoto per la sua passione per jeans e sneakers. Qualcosa che Jlo vorrebbe tenere lontano anni luce da sé….