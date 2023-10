Jennifer Aniston, le 4 cose che fa sempre per tenersi in forma anche a 50 anni: da copiare

Jennifer Aniston rappresenta una delle donne più amate ed invidiate del mondo: l’attrice, icona di stile, svela i suoi 4 segreti di bellezza.

Bellezza e fascino, che tuttavia si sposano con una profonda semplicità. Jennifer Aniston rispecchia perfettamente alcune delle più grandi ambizioni femminili, senza tuttavia cadere nel noioso stereotipo di femme fatale. Un corpo mozzafiato, capelli biondi baciati dal sole, poco trucco – costruito interamente sui toni del nude – ed un inconfondibile ed immancabile sorriso. Sin dal suo debutto sul piccolo schermo, l’attrice è divenuta in breve tempo una vera icona di stile, tanto che tutt’oggi moltissime teenager tentano di ricreare i look sfoggiati da Rachel Green nella fiction statunitense Friends.

Osservando attentamente le puntate in onda nel 2004, è evidente di come Jennifer Aniston sia riuscita a mantenersi in gran forma. Alcuni faticano a notare persino la differenza, nonostante siano passati quasi vent’anni. Moltissime donne hanno chiesto all’attrice di rivelare i suoi segreti di bellezza: sembra infatti che la star hollywoodiana segua un programma quotidiano che contempla il rispetto di quattro regole basilari. Sono questi dunque i segreti di bellezza della talentuosa attrice statunitense.

Jennifer Aniston: 4 segreti di bellezza, ecco come tenersi in forma dopo i 50 anni

Quattro regole fondamentali, quattro segreti di bellezza per raggiungere la soglia dei 50 anni come Jennifer Aniston. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista al CR Fashion Book ed ha dunque affrontato il temuto tema dell’età che avanza. Il prossimo 11 febbraio, Rachel Green compirà 55 anni. Ciò nonostante rimane una delle donne più invitiate a livello globale, dalle senior tanto quanto dalle teenager.

Oltre a parlare del suo programma quotidiano, Jennifer Aniston ha voluto sottolineare di come lo stress contribuisca al danneggiamento della fisicità: “Cerco di essere veramente consapevole di ciò che faccio entrare nella mia testa” – ha dunque affermato. Una sana selezione delle informazioni, delle immagini e delle notizie di cronaca – in modo da non appesantirsi nel corso della giornata, oltre che il rispetto delle quattro regole fondamentali prima citate.

“Bevo molta acqua” – le parole dell’attrice – “muovo il corpo ogni giorno, cerco di mangiare cibi integrali e freschi, dormo quanto più possibile”. Questi rappresentano dunque i segreti di bellezza di Jennifer Aniston: riposo, alimentazione sana, idratazione e attività fisica. Tra gli sport che ama praticare, citiamo ad esempio il Pvolve – disciplina creata dal personal trainer delle modelle di Victoria’s Secret che permette di allenare i muscoli attraverso degli attrezzi appositi, dispositivi che eliminano la massa grassa senza ingrossare eccessivamente la corporatura.