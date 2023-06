Jennifer Aniston, il workout 15-15-15 dell’attrice è sorprendente: tutti i benefici

Jennifer Aniston ha spiegato come riesce a mantenersi in forma: l’attrice da un po’ di tempo ha iniziato a praticare il workout 15-15-15.

Jennifer Aniston in questi giorni si è trovata al centro dell’attenzione per aver pubblicato un video, sui social, in cui si mostra con i capelli grigi. In realtà si tratta della ricrescita: sembrerebbe quindi che anche lei, come molte altre star del mondo, voglia seguire la ‘moda’ di non tingere più la chioma. L’attrice è apparsa con questo nuovo look all’improvviso, mentre promuoveva un prodotto per la cura dei capelli.

Sappiamo, infatti, che in generale è molto attenta al benessere del suo corpo. Lo ha dimostrato, ancora una volta, in una recente intervista, in cui ha spiegato di avere una particolare cura di se stessa svolgendo un’intensa attività fisica. Nel dettaglio si è soffermata su un nuovo metodo workout, definito 15-15-15, che mette in pratica e che, a quanto pare, le sta portando tanti benefici.

Jennifer Aniston, cos’è il workout 15-15-15: l’attrice si prende cura del suo corpo con questo metodo

Bella più che mai e soprattutto sempre in forma, Jennifer Aniston nasconde, a quanto pare, un segreto, che ha però voluto condividere con tutti. In un’intervista rilasciata a InStyle, ha raccontato che per mantenersi in forma fa molto yoga, pilates e il metodo 15-15-15, di cui si sta tanto parlando, proprio in riferimento alle sue dichiarazioni. L’attrice ha spiegato di aver subito un infortunio lo scorso autunno e che per un po’ di tempo, per questo motivo, ha praticato solo il secondo metodo.

Le mancava però quel lato più fisico dello sport e per questo ha deciso di svolgere il workout 15-15-15 che, in realtà, aveva già praticato in passato. Il numero 15 è significativo, perché sono i minuti che dedica ad ogni attività, e sono così divisi: 15 minuti di pedalata su una cyclette, 15 minuti sulla macchina ellittica e infine, altri 15 sul tapis roulant. In questo modo, non solo suda molto, ma consuma anche calorie. Inoltre i benefici sono molteplici, perché si allena sia la parte inferiore del corpo sia quella superiore in contemporanea.

Ovviamente, prima ancora di iniziare, è importante attivare il riscaldamento muscolare affinché non ci siano danni in seguito all’allenamento. Si tratta di un metodo che stimola ogni zona del corpo, come svela la stessa attrice e che ha iniziato a mettere in pratica, dopo il recupero dall’infortunio. C’è un punto importante su cui soffermarsi: questo tipo di attività, a quanto pare, è stato ‘realizzato’ in base alle sue preferenze, ma non significa che possa portare i medesimi risultati in tutte le persone, dato che ogni corpo è diverso.