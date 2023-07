Jennifer Aniston, il suo allenamento che la tiene “più in forma di quando aveva 20 anni”: semplici regole che donano splendore

Per anni, Jennifer Aniston si è sentita come se dovesse fare allenamenti cardio ad alta intensità per sentirsi in forma.

Poi ha imparato a conoscere il fitness funzionale, un tipo di esercizio che prepara il tuo corpo a gestire al meglio i movimenti richiesti nella vita di tutti i giorni. Sebbene questo termine possa sembrare poco convincente, in realtà è piuttosto semplice: la spina dorsale di questo tipo di allenamento coinvolge esercizi di base che probabilmente conosci già, come plank, squat, affondi e glute bridge, e ti sfida a eseguirli su più piani di movimento, non solo avanti e indietro o su e giù che faresti con le macchine per pesi in palestra.

Il nuovo allenamento

L’obiettivo di questo tipo di esercizio è aiutarti a muovere in modo più efficiente e svolgere attività come raccogliere una scatola dal pavimento, portare un carico di generi alimentari in casa o ruotare rapidamente di lato per saltare su un marciapiede, senza farti male. Fondamentalmente, il fitness funzionale ti aiuta a vivere la tua vita quotidiana nel modo più semplice e sicuro possibile.

Jennifer Aniston, celebre per la sua passione per la cura della pelle, stava curando a casa sua un infortunio alla schiena nel 2021, quando ha provato per la prima volta il fitness funzionale: su consiglio di un amico, ne è rimasta affascinata. Ora Aniston afferma che il nuovo allenamento “ha cambiato la mia intera visione” su cosa significhi allenarsi.

La Aniston fa uso di strumenti come bande di resistenza e cursori, per aumentare la difficoltà delle mosse a corpo libero. Gli esercizi incorporano tutte le gamme di movimento, inclusi front-to-back (calcio in piedi), side-to-side (alternando affondi laterali) e rotazionali, con l’obiettivo di migliorare la forza, la stabilità e la mobilità.

La forma e il movimento attento sono fondamentali per questi tipi di esercizi, e l’intensa concentrazione che richiede, aiuta Aniston a sentirsi energica.

Jennifer Aniston: “Mi sento forte”

Prima di iniziare una routine di fitness, Jennifer Aniston ha spesso combattuto contro gli infortuni, dice. Ma ora “si sente forte” e il suo corpo “non le fa male come una volta“.

Anche se è a basso impatto, tuttavia, non è consigliabile praticare questo allenamento ogni giorno. Allenarsi cinque, sei o sette giorni alla settimana, dice, non è necessario. Attualmente, la Aniston si allena da due a quattro volte alla settimana, oltre ad alcune sessioni di Pilates più delicate, e si prende regolarmente giorni di riposo.

Avere una routine di fitness funzionale coerente e un tempo di riposo altrettanto regolare è solo una parte della pratica del benessere di Aniston. Dà anche la priorità alla sua salute, rimanendo idratata, cercando di dormire bene ed essendo pienamente presente con chi trascorre il tempo con lei.